В воскресенье, 13 апреля, в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Ротор». Матч пройдет в Новороссийске, начало – в 15:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Олега Василенко набрала 47 очков и занимает 5-ю строчку. «Черноморец» добыл 14 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 40:30.

Последние результаты «Черноморца» в Первой лиге:

«Ротор»

«Ротор» набрал 36 очков и занимает 9-е место. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 8 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 21:20.

Предыдущие результаты «Ротора» в Первой лиге:

06.04.25 «Торпедо» М – «Ротор» – 0:1;

30.03.25 «Ротор» – «Родина» – 0:1;

23.03.25 СКА Хабаровск – «Ротор» – 1:0.

Очные встречи

20.09.24 «Ротор» – «Черноморец» – 1:2 Первая лига;

21.05.23 «Ротор» – «Черноморец» – 2:1 Вторая лига;

25.03.23 «Ротор» – «Черноморец» – 0:0 Вторая лига;

18.09.22 «Черноморец» – «Ротор» – 0:0 Вторая лига;

05.02.18 «Черноморец» – «Ротор» – 1:2 товарищеский матч.

Прогноз на матч «Черноморец» – «Ротор»

«Черноморец» борется за повышение в классе, более мотивирован и играет дома. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.82.

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