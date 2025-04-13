В воскресенье, 13 апреля, в 28-м туре российской Первой лиги встречаются КАМАЗ и «Енисей». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 17:00 (мск).
КАМАЗ
Команда Ильдара Ахметзянова находится на 13-й позиции в Первой лиге, набрав 31 очко. КАМАЗ добыл 9 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей – 27:27.
Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:
«Енисей»
«Енисей» набрал 37 очков и занимает 7-е место. Подопечные Андрея Тихонова добыли 11 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 28:31.
Предыдущие результаты «Енисея» в Первой лиге:
- 06.04.25 «Енисей» – «Черноморец» – 0:3;
- 31.03.25 «Сочи» – «Енисей» – 2:1;
- 22.03.25 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0.
Очные встречи
- 14.07.24 «Енисей» – КАМАЗ – 2:1 Первая лига;
- 08.05.24 КАМАЗ – «Енисей» – 1:1 Первая лига;
- 28.10.23 «Енисей» – КАМАЗ – 2:0 Первая лига;
- 06.05.23 «Енисей» – КАМАЗ – 2:1 Первая лига;
- 01.11.22 КАМАЗ – «Енисей» – 2:0 Кубок России.
Прогноз на матч КАМАЗ – «Енисей»
КАМАЗ почти обеспечил себе сохранение прописки в Первой лиге, а «Енисей» после 2 поражений кряду вряд ли повысится в классе. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.15.
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