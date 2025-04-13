В воскресенье, 13 апреля, в 28-м туре российской Первой лиги сыграют СКА Хабаровск и тульский «Арсенал». Матч пройдет в Хабаровске, начало – в 8:00 (мск).

СКА Хабаровск

Команда Алексея Поддубского набрала 41 очко и располагается на 6-й строчке. СКА добыл 11 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 33:33.

Последние результаты СКА Хабаровск в Первой лиге:

06.04.25 СКА Хабаровск – «Балтика» – 1:2;

29.03.25 «Тюмень» – СКА Хабаровск – 0:1;

23.03.25 СКА Хабаровск – «Ротор» – 1:0.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 36 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Александра Сторожука добыли 7 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 20:19.

Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

31.08.24 «Арсенал» – СКА Хабаровск – 1:0;

14.04.24 «Арсенал» – СКА Хабаровск – 1:0;

14.10.23 СКА Хабаровск – «Арсенал» – 1:1;

03.06.23 СКА Хабаровск – «Арсенал» – 6:0;

17.07.22 «Арсенал» – СКА Хабаровск – 3:2.

Прогноз на матч СКА Хабаровск – «Арсенал»

Хабаровчане не смогут обыграть самую миролюбивую команду лиги. Прогноз – ничья с коэффициентом 2.90.

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