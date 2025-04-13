В воскресенье, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Химки» и «Крылья Советов». Игра состоится в Химках, начало – в 19:30 (мск).
«Химки»
Команда Франка Артиги находится на 12-й позиции в РПЛ, набрав 23 очка. «Химки» добыли 5 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 27:41.
Последние результаты «Химок» в РПЛ:
- 06.04.25 «Динамо» Мх – «Химки» – 4:1;
- 29.03.25 «Химки» – «Пари НН» – 2:0;
- 15.03.25 «Химки» – «Ахмат» – 1:1.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» набрали 23 очка и занимают 11-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 6 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 26:38.
Предыдущие результаты «Крыльев» в РПЛ:
- 05.04.25 «КС» – «Рубин» – 1:1;
- 28.03.25 «КС» – «Локомотив» – 5:1;
- 15.03.25 «Динамо» Мх – «КС» – 4:0.
Очные встречи в РПЛ
- 29.09.24 «КС» – «Химки» – 0:0;
- 15.04.23 «КС» – «Химки» – 0:0;
- 10.09.22 «Химки» – «КС» – 0:0;
- 24.04.22 «Химки» – «КС» – 4:1;
- 06.11.21 «КС» – «Химки» – 3:0.
Прогноз на матч «Химки» – «Крылья Советов»
Борьба за выживание для обеих команд продолжается – они опережают зону переходных матчей всего на 3 очка. Последние очные матчи не радовали результативностью, но серии пора прерваться. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.80.
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