В воскресенье, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Химки» и «Крылья Советов». Игра состоится в Химках, начало – в 19:30 (мск).

«Химки»

Команда Франка Артиги находится на 12-й позиции в РПЛ, набрав 23 очка. «Химки» добыли 5 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 27:41.

Последние результаты «Химок» в РПЛ:

«Крылья Советов» набрали 23 очка и занимают 11-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 6 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 26:38.

Предыдущие результаты «Крыльев» в РПЛ:

Очные встречи в РПЛ

29.09.24 «КС» – «Химки» – 0:0;

15.04.23 «КС» – «Химки» – 0:0;

10.09.22 «Химки» – «КС» – 0:0;

24.04.22 «Химки» – «КС» – 4:1;

06.11.21 «КС» – «Химки» – 3:0.

Прогноз на матч «Химки» – «Крылья Советов»

Борьба за выживание для обеих команд продолжается – они опережают зону переходных матчей всего на 3 очка. Последние очные матчи не радовали результативностью, но серии пора прерваться. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.80.

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