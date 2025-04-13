В воскресенье, 13 апреля, в центральном матче 24-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и «Краснодар». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 17:00 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака располагается на 3-й строчке, набрав 47 очков. «Зенит» добыл 14 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 45:15.

Последние результаты «Зенит» в РПЛ:

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Мурада Мусаева добыли 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 45:13.

Предыдущие результаты «Краснодара» в РПЛ:

Очные встречи

28.09.24 «Краснодар» – «Зенит» – 2:0 РПЛ;

13.07.24 «Зенит» – «Краснодар» – 4:2 Суперкубок России;

13.04.24 «Краснодар» – «Зенит» – 1:2 РПЛ;

11.11.23 «Зенит» – «Краснодар» – 1:1 РПЛ;

13.05.23 «Зенит» – «Краснодар» – 2:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»

Победа на 99% гарантирует «Краснодару» чемпионство, но у «Зенита» свои планы. Ожидаем осторожную игру, в которой все может решить 1 гол. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.

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