Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Краснодар РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Зенит» – «Краснодар»: прогноз на матч 24 тура РПЛ, 13 апреля

Сегодня, 09:35

В воскресенье, 13 апреля, в центральном матче 24-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и «Краснодар». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 17:00 (мск).

«Зенит»

Команда Сергея Семака располагается на 3-й строчке, набрав 47 очков. «Зенит» добыл 14 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 45:15.

Последние результаты «Зенит» в РПЛ:

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Мурада Мусаева добыли 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 45:13.

Предыдущие результаты «Краснодара» в РПЛ:

Очные встречи

  • 28.09.24 «Краснодар» – «Зенит» – 2:0 РПЛ;
  • 13.07.24 «Зенит» – «Краснодар» – 4:2 Суперкубок России;
  • 13.04.24 «Краснодар» – «Зенит» – 1:2 РПЛ;
  • 11.11.23 «Зенит» – «Краснодар» – 1:1 РПЛ;
  • 13.05.23 «Зенит» – «Краснодар» – 2:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар»

Победа на 99% гарантирует «Краснодару» чемпионство, но у «Зенита» свои планы. Ожидаем осторожную игру, в которой все может решить 1 гол. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!

Еще по теме:
Все билеты на матч «Зенит» – «Краснодар» проданы
Большинство болельщиков считают, что сегодня состоится главный матч в истории «Краснодара» 1
Бубнов ответил, что сделают с Семаком в случае невыигрыша «Зенита» в матче с «Краснодаром» 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Прогнозы Краснодар Зенит
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Испанский клуб поборется со «Спартаком» за Рожкова
10:47
ФотоВ «Пари НН» возмутились, что им не дали перебить пенальти на 99-й минуте матча с «Динамо»
10:18
1
Бубнов ответил, что сделают с Семаком в случае невыигрыша «Зенита» в матче с «Краснодаром»
10:11
2
Пальцев назвал лучшего игрока РПЛ – он из «Спартака»
09:55
2
Прогноз Генича на матч «Зенит» – «Краснодар»
09:37
2
Черчесов может вернуться в «Локомотив», новый блэкаут в Грозном, россиянин – в клубе Агуэро и другие новости
00:51
2
Неутешительный для «Зенита» прогноз Бубнова на матч с «Краснодаром»
00:34
20
Директор «Пари НН»: «Против нас идет целенаправленная и проработанная кампания»
00:14
6
Примера. «Барселона» минимально победила «Леганес» (1:0) и лидирует с 7-очковым отрывом
Вчера, 23:59
2
Кононова могут уволить из «Торпедо»: известен кандидат на замену
Вчера, 23:53
1
Все новости
Все новости
Все билеты на матч «Зенит» – «Краснодар» проданы
11:05
Большинство болельщиков считают, что сегодня состоится главный матч в истории «Краснодара»
10:58
1
Эксперт одним словом оценила результат 49-летнего Смертина в 252-километровом ультрамарафоне в Сахаре
10:38
1
Газизов: «Я обещал «Краснодару», что «Динамо Мх» обыграет «Спартак»
10:04
4
Стало известно, сколько РФС заработает по контракту с букмекером
09:50
Денисова не будет в составе «Спартака» на матч с «Акроном»
09:30
1
Неутешительный для «Зенита» прогноз Бубнова на матч с «Краснодаром»
00:34
20
ВидеоОбращение «Локомотива» к болельщикам после поражения от «Рубина»
00:22
Директор «Пари НН»: «Против нас идет целенаправленная и проработанная кампания»
00:14
6
Рабинер определил лучшую команду весны в РПЛ
Вчера, 23:44
1
49-летний экс-игрок сборной России финишировал в 250-километровом ультрамарафоне в Сахаре: известен результат
Вчера, 23:33
4
ФотоРоссиянин перешел в клуб Агуэро
Вчера, 23:24
1
В «Пари НН» прокомментировали возможную смену тренера: «Гончаренко взял штурвал и ведет этот корабль»
Вчера, 23:14
Камеры в бане, где избили игрока «Пари НН», сломались за день до инцидента
Вчера, 22:23
2
Пономарев раскритиковал игру Батракова и Пиняева за «Локомотив»
Вчера, 22:11
2
Селюк объяснил, почему Мюллер не перейдет в «Зенит»
Вчера, 21:57
9
РПЛ. «Ахмат» взял верх над «Ростовом» (2:1), по ходу игры на стадионе погас свет
Вчера, 21:39
29
ВидеоМатч «Ахмат» – «Ростов» приостановлен
Вчера, 21:07
2
Игрок «Динамо» получил разрыв ахилла и пропустит до 8 месяцев
Вчера, 20:38
1
Мостовой оценил тактику ЦСКА
Вчера, 20:24
7
Галактионов назвал ошибку «Локомотива» в эпизоде с голом «Рубина»
Вчера, 20:09
1
Названо условие для назначения Черчесова в «Локомотив»
Вчера, 19:49
16
Рахимов назвал причины для недовольства после победы над «Локомотивом»
Вчера, 19:39
1
РПЛ. «Локомотив» проиграл «Рубину» (0:1)
Вчера, 18:55
32
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:54
2
Гончаренко: «Есть близкие к клубу люди, которые желают зла команде»
Вчера, 18:45
6
Стали известны стартовые составы на матч «Ахмат» – «Ростов»: 12 апреля
Вчера, 18:30
1
Видео«Невероятный соло-гол»: игрок «Рубина» забил «Локо», пробежав со своей половины поля
Вчера, 18:25
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 