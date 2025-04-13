В воскресенье, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Акрон» и «Факел». Игра состоится в Самаре, начало – в 14:30 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева располагается на 9-й позиции в РПЛ, набрав 25 очков. «Акрон» добыл 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 28:42.

Последние результаты «Акрона» в РПЛ:

«Факел»

«Факел» набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Игоря Шалимова добыли 2 победы, 9 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 11:34.

Предыдущие результаты «Факела» в РПЛ:

Очные встречи

18.09.24 «Акрон» – «Факел» – 2:0 Кубок России;

15.08.24 «Факел» – «Акрон» – 1:2 Кубок России;

27.07.24 «Факел» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;

17.11.21 «Акрон» – «Факел» – 2:0 Первая лига;

08.08.21 «Факел» – «Акрон» – 1:0 Первая лига.

Прогноз на матч «Акрон» – «Факел»

Результаты команд не радуют их болельщиков в последнее время. Очки больше нужны «Факелу», но хозяевам также нельзя проигрывать, чтобы не ввязываться в борьбу за выживание. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!