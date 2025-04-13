В воскресенье, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Акрон» и «Факел». Игра состоится в Самаре, начало – в 14:30 (мск).
«Акрон»
Команда Заура Тедеева располагается на 9-й позиции в РПЛ, набрав 25 очков. «Акрон» добыл 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений, разница мячей – 28:42.
Последние результаты «Акрона» в РПЛ:
- 05.04.25 «Краснодар» – «Акрон» – 1:0;
- 31.03.25 «Акрон» – «Ростов» – 2:3;
- 16.03.23 «Акрон» – ЦСКА – 1:2.
«Факел»
«Факел» набрал 15 очков и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Игоря Шалимова добыли 2 победы, 9 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 11:34.
Предыдущие результаты «Факела» в РПЛ:
- 05.04.25 «Факел» – «Ахмат» – 0:0;
- 30.03.25 «Краснодар» – «Факел» – 5:0;
- 15.03.25 «Оренбург» – «Факел» – 1:0.
Очные встречи
- 18.09.24 «Акрон» – «Факел» – 2:0 Кубок России;
- 15.08.24 «Факел» – «Акрон» – 1:2 Кубок России;
- 27.07.24 «Факел» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;
- 17.11.21 «Акрон» – «Факел» – 2:0 Первая лига;
- 08.08.21 «Факел» – «Акрон» – 1:0 Первая лига.
Прогноз на матч «Акрон» – «Факел»
Результаты команд не радуют их болельщиков в последнее время. Очки больше нужны «Факелу», но хозяевам также нельзя проигрывать, чтобы не ввязываться в борьбу за выживание. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.
С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!