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Прогноз на матч «Балтика» – «Сочи»: 28-й тур Первой лиги, 13 апреля 2025 года

Сегодня, 09:44

В воскресенье, 13 апреля 2025 года, в рамках 28-го тура Первой лиги состоится центральный матч тура – «Балтика» примет «Сочи». Встреча начнeтся в Калининграде в 18:00 по московскому времени.

«Балтика»

Лидирует в турнирной таблице с 59 очками: 17 побед, 8 ничьих и только 2 поражения. Разница мячей – +28 (42 забито, 14 пропущено).

Команда демонстрирует уверенную игру как дома, так и на выезде. В последних трeх турах «Балтика» одержала три победы: над «СКА-Хабаровском» (2:1), «Чайкой» (4:0) и «Уфой» (6:0). Отличается высокой результативностью и организованной обороной.

«Сочи»

Находится на четвeртой строчке с 47 очками, имея 13 побед, 8 ничьих и 6 поражений. Разница мячей – +15 (42 забито, 27 пропущено).

После уверенной победы над «Енисеем» (2:1) команда неожиданно уступила «Родине» (1:3) и проиграла дома «Шиннику» (1:2). Форма нестабильна, особенно на выезде, где «Сочи» теряет очки чаще.

Прогноз на матч «Балтика» – «Сочи»

Хозяева находятся в отличной форме и демонстрируют чемпионскую стабильность. В то же время «Сочи» сбавил темп и испытывает проблемы в обороне. Учитывая мотивацию «Балтики» закрепить лидерство и домашний фактор, прогноз – Победа «Балтики» (1.70).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Прогнозы Сочи Балтика
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