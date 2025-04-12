В воскресенье, 13 апреля 2025 года, состоится матч 28-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Родиной». Встреча пройдeт в Саратове и начнeтся в 13:00 по московскому времени.

«Сокол»

Саратовский клуб идeт на 17-м месте и ведeт борьбу за выживание. В активе всего 22 очка: 4 победы, 10 ничьих и 13 поражений. Разница мячей – -19 (15 забито, 34 пропущено).

Команда испытывает трудности в атаке, занимая последнее место в лиге по количеству забитых мячей. В последних трeх турах «Сокол» проиграл «Арсеналу» (0:1), сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и уступил «Алании» (1:2).

«Родина»

Московская команда замыкает первую десятку таблицы, имея 35 очков: 8 побед, 11 ничьих и 8 поражений. Разница мячей – +3 (27 забито, 24 пропущено).

В последних матчах «Родина» набрала 7 очков из 9 возможных, обыграв «Сочи» (3:1) и «Ротор» (1:0), а также сыграв вничью с «Торпедо» (0:0). Команда демонстрирует сбалансированную игру, особенно в обороне.

Прогноз на матч «Сокол» – «Родина»

По текущей форме и турнирной ситуации «Родина» выглядит более уверенно. Команда стабильно набирает очки, включая гостевые встречи, в то время как «Сокол» остаeтся одним из аутсайдеров. В личных встречах московский клуб также доминирует. Наш прогноз – X2 (1.25).

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