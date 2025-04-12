В субботу, 12 апреля, в 28-м туре российской Первой лиги встречаются «Тюмень» и «Шинник». Игра состоится в Тюмени, начало – в 17:00 (мск).

«Тюмень»

Команда Игоря Меньщикова замыкает таблицу Первой лиги, набрав 20 очков. «Тюмень» добыла 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений, разница мячей – 21:40.

Последние результаты «Тюмени» в Первой лиге:

05.04.25 «Тюмень» – «Уфа» – 1:1;

29.03.25 «Тюмень» – СКА Хабаровск – 0:1;

22.03.25 КАМАЗ – «Тюмень» – 2:3.

«Шинник»

«Шинник» набрал 32 очка и занимает 12-е место в таблице. Подопечные Александра Побегалова добыли 7 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 19:25.

Предыдущие результаты «Шинника» в Первой лиге:

Очные встречи

28.07.24 «Шинник» – «Тюмень» – 0:2 Первая лига;

06.04.24 «Тюмень» – «Шинник» – 0:2 Первая лига;

01.10.23 «Шинник» – «Тюмень» – 1:2 Первая лига;

20.04.19 «Шинник» – «Тюмень» – 1:0 Первая лига;

08.02.19 «Шинник» – «Тюмень» – 0:0 Кубок ФНЛ.

Прогноз на матч «Тюмень» – «Шинник»

Если «Тюмень» еще надеется на выживание, то обязана набирать очки в таких матчах. Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.77.

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