В субботу, 12 апреля, в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Чайка» и «Торпедо». Матч пройдет в Песчанокопском, начало – в 18:00 (мск).

«Чайка»

Команда Сергея Первушина занимает 14-ю строчку, набрав 30 очков. «Чайка» добыла 6 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей – 27:35.

Последние результаты «Чайки» в Первой лиге:

Столичная команда набрала 51 очко и занимает 2-е место. Подопечные Олега Кононова добыли 13 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 41:19.

Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:

Очные встречи

03.08.24 «Торпедо» – «Чайка» – 1:1 Первая лига;

26.08.21 «Чайка» – «Торпедо» – 1:0 Кубок России;

06.03.21 «Торпедо» – «Чайка» – 1:2 Первая лига;

09.09.20 «Чайка» – «Торпедо» – 1:2 Первая лига;

23.10.19 «Торпедо» – «Чайка» – 2:1 Первая лига.

Прогноз на матч «Чайка» – «Торпедо» М

Поражение от «Ротора» в прошлом туре стало неприятной неожиданностью для «Торпедо». Москвичи обязаны реабилитироваться. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.10.

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