В субботу, 12 апреля, в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Чайка» и «Торпедо». Матч пройдет в Песчанокопском, начало – в 18:00 (мск).
«Чайка»
Команда Сергея Первушина занимает 14-ю строчку, набрав 30 очков. «Чайка» добыла 6 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, разница мячей – 27:35.
Последние результаты «Чайки» в Первой лиге:
- 05.04.25 «Нефтехимик» – «Чайка» – 2:1;
- 30.03.25 «Балтика» – «Чайка» – 4:0;
- 23.03.25 «Чайка» – «Черноморец» – 0:2.
«Торпедо»
Столичная команда набрала 51 очко и занимает 2-е место. Подопечные Олега Кононова добыли 13 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 41:19.
Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:
- 06.04.25 «Торпедо» – «Ротор» – 0:1;
- 30.03.25 «Арсенал» – «Торпедо» – 0:1;
- 22.03.25 «Торпедо» – «Родина» – 0:0.
Очные встречи
- 03.08.24 «Торпедо» – «Чайка» – 1:1 Первая лига;
- 26.08.21 «Чайка» – «Торпедо» – 1:0 Кубок России;
- 06.03.21 «Торпедо» – «Чайка» – 1:2 Первая лига;
- 09.09.20 «Чайка» – «Торпедо» – 1:2 Первая лига;
- 23.10.19 «Торпедо» – «Чайка» – 2:1 Первая лига.
Прогноз на матч «Чайка» – «Торпедо» М
Поражение от «Ротора» в прошлом туре стало неприятной неожиданностью для «Торпедо». Москвичи обязаны реабилитироваться. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.10.
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