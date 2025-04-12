В субботу, 12 апреля, в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Уфа» и «Алания». Игра состоится в Уфе, начало – в 14:00 (мск).
«Уфа»
Команда Омари Тетрадзе набрала 23 очка и находится на 15-й позиции в Первой лиге. «Уфа» добыла 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, разница мячей – 24:41.
Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:
«Алания»
«Алания» набрала 23 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Спартака Гогниева добыли 5 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 16:33.
Предыдущие результаты «Алании» в Первой лиге:
- 05.04.25 «Алания» – «Шинник» – 1:2;
- 29.03.25 «Черноморец» – «Алания» – 1:1;
- 22.03.25 «Алания» – «Сокол» – 2:1.
Очные встречи
- 15.07.24 «Алания» – «Уфа» – 0:0 Первая лига;
- 27.11.22 «Алания» – «Уфа» – 2:1 Первая лига;
- 07.08.22 «Уфа» – «Алания» – 1:3 Первая лига;
- 27.10.21 «Алания» – «Уфа» – 2:0 Кубок России;
- 14.05.14 «Алания» – «Уфа» – 0:3 Первая лига.
Прогноз на матч «Уфа» – «Алания»
Встречаются соседи по турнирной таблице, которым грозит вылет из Первой лиги. Ожидаем упорной борьбы с минимальным количеством голевых моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.52.
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