В субботу, 12 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Ростов». Матч пройдет в Грозном, начало – в 19:30 (мск).

«Ахмат»

Команда Сергея Ташуева находится на 13-й строчке в РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» добыл 3 победы, 11 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 20:35.

Последние результаты «Ахмата» в РПЛ:

«Ростов»

«Ростов» набрал 33 очка и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Хонатана Альбы добыли 9 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 35:36.

Предыдущие результаты «Ростова» в РПЛ:

Очные встречи

26.10.24 «Ростов» – «Ахмат» – 2:3 РПЛ;

09.12.23 «Ахмат» – «Ростов» – 0:0 РПЛ;

22.10.23 «Ростов» – «Ахмат» – 3:0 РПЛ;

28.05.23 «Ростов» – «Ахмат» – 3:2 РПЛ;

27.11.22 «Ростов» – «Ахмат» – 3:0 Кубок России.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов»

У «Ахмата» мотивация выше. Грозненская команда борется за выживание, а ростовчане могут просто доигрывать сезон. Тем не менее, ожидаем от матча минимум 3 гола. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 2.15.

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