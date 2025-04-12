В субботу, 12 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Ахмат» и «Ростов». Матч пройдет в Грозном, начало – в 19:30 (мск).
«Ахмат»
Команда Сергея Ташуева находится на 13-й строчке в РПЛ, набрав 20 очков. «Ахмат» добыл 3 победы, 11 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 20:35.
Последние результаты «Ахмата» в РПЛ:
- 05.04.25 «Факел» – «Ахмат» – 0:0;
- 30.03.25 «Ахмат» – «Спартак» – 0:0;
- 15.03.25 «Химки» – «Ахмат» – 1:1.
«Ростов»
«Ростов» набрал 33 очка и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Хонатана Альбы добыли 9 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 35:36.
Предыдущие результаты «Ростова» в РПЛ:
- 06.04.25 «Ростов» – «Спартак» М – 0:3;
- 31.03.25 «Акрон» – «Ростов» – 2:3;
- 16.03.25 «Ростов» – «Краснодар» – 0:1.
Очные встречи
- 26.10.24 «Ростов» – «Ахмат» – 2:3 РПЛ;
- 09.12.23 «Ахмат» – «Ростов» – 0:0 РПЛ;
- 22.10.23 «Ростов» – «Ахмат» – 3:0 РПЛ;
- 28.05.23 «Ростов» – «Ахмат» – 3:2 РПЛ;
- 27.11.22 «Ростов» – «Ахмат» – 3:0 Кубок России.
Прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов»
У «Ахмата» мотивация выше. Грозненская команда борется за выживание, а ростовчане могут просто доигрывать сезон. Тем не менее, ожидаем от матча минимум 3 гола. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 2.15.
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