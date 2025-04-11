Мостовой назвал лучших российских футболистов в 21-м веке

Александр Мостовой ответил, каких российских футболистов он считает лучшими в 21-м веке.

Экс-спартаковец включил себя в этот список.

«Ясно, что одними из лучших были Мостовой, Аршавин, Канчельскис. Есть еще ребята, претендующие на это звание.

Но почему у нас Канчельскиса так мало упоминают? Он так играл, что многим не снилось.

Я с Федором Черенковым играл, вы понимаете, что это такое? А в воротах у моей команды стоял Ринат Дасаев – лучший вратарь мира всех времен.

А половина футболистов даже не ценят это. Как это возможно? Поэтому приходится напоминать», – сказал Мостовой.