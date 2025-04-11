В субботу, 12 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и «Локомотив». Игра состоится в Казани, начало – в 17:00 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова набрала 33 очка и располагается на 8-й позиции. «Рубин» добыл 9 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 30:34.

Последние результаты «Рубина» в РПЛ:

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 39:35.

Предыдущие результаты «Локомотива» в РПЛ:

Очные встречи

02.11.24 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0 РПЛ;

20.04.24 «Рубин» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;

01.11.23 «Локомотив» – «Рубин» – 3:0 Кубок России;

08.08.23 «Рубин» – «Локомотив» – 0:1 Кубок России;

22.07.23 «Локомотив» – «Рубин» – 2:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Рубин» – «Локомотив»

После зимней паузы «Локо» добыл всего 1 победу в РПЛ. Не видим предпосылок для победы железнодорожников в Казани. Прогноз – 1Х с коэффициентом 1.70.

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