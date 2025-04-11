В субботу, 12 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и «Локомотив». Игра состоится в Казани, начало – в 17:00 (мск).
«Рубин»
Команда Рашида Рахимова набрала 33 очка и располагается на 8-й позиции. «Рубин» добыл 9 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 30:34.
Последние результаты «Рубина» в РПЛ:
- 05.04.25 «Крылья Советов» – «Рубин» – 1:1;
- 30.03.25 «Зенит» – «Рубин» – 4:0;
- 16.03.25 «Рубин» – «Пари НН» – 1:0.
«Локомотив»
«Локомотив» набрал 41 очко и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Михаила Галактионова добыли 12 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 39:35.
Предыдущие результаты «Локомотива» в РПЛ:
- 05.04.25 «Локомотив» – «Зенит» – 1:1;
- 28.03.25 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 5:1;
- 15.03.25 «Локомотив» – «Динамо» М – 2:1.
Очные встречи
- 02.11.24 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0 РПЛ;
- 20.04.24 «Рубин» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
- 01.11.23 «Локомотив» – «Рубин» – 3:0 Кубок России;
- 08.08.23 «Рубин» – «Локомотив» – 0:1 Кубок России;
- 22.07.23 «Локомотив» – «Рубин» – 2:2 РПЛ.
Прогноз на матч «Рубин» – «Локомотив»
После зимней паузы «Локо» добыл всего 1 победу в РПЛ. Не видим предпосылок для победы железнодорожников в Казани. Прогноз – 1Х с коэффициентом 1.70.
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