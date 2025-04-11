В субботу, 12 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Нижнем Новгороде, начало – в 14:30 (мск).

«Пари НН»

Команда Виктора Гончаренко занимает 14-ю позицию, набрав 19 очков. Нижегородцы добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 18:43.

Последние результаты «Пари НН» в РПЛ:

«Динамо» Москва

«Динамо» набрало 42 очка и занимает 5-е место. Подопечные Марцела Лички добыли 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 49:27.

Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:

Очные встречи

09.11.24 «Динамо» М – «Пари НН» – 3:1 РПЛ;

21.04.24 «Пари НН» – «Динамо» М – 1:4 РПЛ;

02.11.23 «Динамо» М – «Пари НН» – 2:1 Кубок России;

15.09.23 «Динамо» М – «Пари НН» – 1:1 РПЛ;

25.07.23 «Пари НН» – «Динамо» М – 1:1, пен. 4:3 Кубок России.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо» М

В очных противостояниях с нижегородцами «Динамо» регулярно пропускает. В 2025 г. динамовцы лишь 1 официальный матч провели на ноль. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80.

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