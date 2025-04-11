В субботу, 12 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Пари НН» и «Динамо» Москва. Матч пройдет в Нижнем Новгороде, начало – в 14:30 (мск).
«Пари НН»
Команда Виктора Гончаренко занимает 14-ю позицию, набрав 19 очков. Нижегородцы добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 14 поражений, разница мячей – 18:43.
Последние результаты «Пари НН» в РПЛ:
- 04.04.25 «Пари НН» – «Оренбург» – 1:2;
- 29.03.25 «Химки» – «Пари НН» – 2:0;
- 16.03.25 «Рубин» – «Пари НН» – 1:0.
«Динамо» Москва
«Динамо» набрало 42 очка и занимает 5-е место. Подопечные Марцела Лички добыли 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 49:27.
Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:
- 06.04.25 ЦСКА – «Динамо» – 3:1;
- 29.03.25 «Динамо» – «Оренбург» – 5:1;
- 15.03.25 «Локомотив» – «Динамо» – 2:1.
Очные встречи
- 09.11.24 «Динамо» М – «Пари НН» – 3:1 РПЛ;
- 21.04.24 «Пари НН» – «Динамо» М – 1:4 РПЛ;
- 02.11.23 «Динамо» М – «Пари НН» – 2:1 Кубок России;
- 15.09.23 «Динамо» М – «Пари НН» – 1:1 РПЛ;
- 25.07.23 «Пари НН» – «Динамо» М – 1:1, пен. 4:3 Кубок России.
Прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо» М
В очных противостояниях с нижегородцами «Динамо» регулярно пропускает. В 2025 г. динамовцы лишь 1 официальный матч провели на ноль. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.80.
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