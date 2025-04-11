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«Оренбург» – ЦСКА: прогноз на матч 24 тура РПЛ, 12 апреля

Сегодня, 09:30

В субботу, 12 апреля, в 24-м туре РПЛ встречаются «Оренбург» и ЦСКА. Игра состоится в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Владимира Слишковича находится на 16-й позиции в РПЛ, набрав 14 очков. «Оренбург» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей – 21:43.

Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:

ЦСКА

ЦСКА набрал 44 очка и занимает 4-е место. Подопечные Марко Николича добыли 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 36:16.

Предыдущие результаты ЦСКА в РПЛ:

  • 06.04.25 ЦСКА – «Динамо» М – 3:1;
  • 29.03.25 ЦСКА – «Динамо» Мх – 2:0;
  • 16.03.25 «Акрон» – ЦСКА – 1:2.

Очные встречи

  • 04.08.24 ЦСКА – «Оренбург» – 5:1 РПЛ;
  • 02.03.24 ЦСКА – «Оренбург» – 1:1 РПЛ;
  • 02.11.23 ЦСКА – «Оренбург» – 3:1 Кубок России;
  • 25.08.23 «Оренбург» – ЦСКА – 1:1 РПЛ;
  • 26.07.23 «Оренбург» – ЦСКА – 0:6 Кубок России.

Прогноз на матч «Оренбург» – ЦСКА

«Оренбург» в последних 3 матчах добыл 2 победы и из безнадежного аутсайдера превратился в борца за выживание. Однако ЦСКА выдает впечатляющую победную серию, которую обязан продолжать в матче с худшей командой лиги. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.75.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Прогнозы ЦСКА Оренбург
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