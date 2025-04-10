Мостовой ответил, готов ли он работать спортивным директором

Александр Мостовой рассказал, видит ли он себя в перспективе футбольным менеджером.
«Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех.
Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне. Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям.
Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл», – заявил Мостовой.
- 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: «Спорт-Экспресс»