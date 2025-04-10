Мостовой ответил, готов ли он работать спортивным директором

Александр Мостовой рассказал, видит ли он себя в перспективе футбольным менеджером.

«Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех.

Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне. Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям.

Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл», – заявил Мостовой.