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Мостовой ответил, готов ли он работать спортивным директором

Вчера, 23:51

Александр Мостовой рассказал, видит ли он себя в перспективе футбольным менеджером.

«Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех.

Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне. Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям.

Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл», – заявил Мостовой.

  • 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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