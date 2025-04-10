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Прогноз на матч «Урал» – «Нефтехимик»: 28-й тур Первой лиги, 11 апреля 2025 года

Сегодня, 08:53

В пятницу, 11 апреля 2025 года, в рамках 28-го тура Первой лиги состоится матч между «Уралом» и «Нефтехимиком». Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Урал»

Екатеринбуржцы уверенно держатся в пятeрке сильнейших команд лиги, располагаясь на пятом месте с 46 очками. В активе команды 12 побед, 10 ничьих и 5 поражений. Разница мячей – +11 (35 забито, 24 пропущено).

В последних трех турах «Урал» набрал 5 очков: была домашняя победа над «КАМАЗом» (2:1) и две нулевые ничьи – с «Соколом» и «Арсеналом». Команда действует надeжно в обороне, но не всегда эффективно в атаке.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы занимают 11-е место и пока находятся вне борьбы за высокие позиции. В активе команды 33 очка, 8 побед, 9 ничьих и 10 поражений. Разница мячей – -2 (26 забито, 28 пропущено).

В последних трeх турах «Нефтехимик» одержал одну победу – над «Чайкой» (2:1), сыграл вничью с «Шинником» (1:1) и уступил «Енисею» (0:2). Команда нестабильна, особенно на выезде, где набирает очки с трудом.

Прогноз на матч «Урал» – «Нефтехимик»

«Урал» – фаворит этой встречи. Команда стабильно набирает очки дома и сохраняет шансы на выход в РПЛ. Нижнекамцы способны навязать борьбу, но в матче с более организованным соперником им будет непросто. Наш прогноз – 1X (1.18).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Прогнозы Нефтехимик Урал
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