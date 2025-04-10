В пятницу, 11 апреля 2025 года, в 24 туре российской Премьер-лиги пройдет встреча между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Поединок состоится в Москве, на стадионе «Лукойл Арена», и начнется в 19:30 по московскому времени.

Москвичи уверенно проводят сезон и ведут борьбу за чемпионство – команда Деяна Станковича занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 47 очков.

Москвичи выиграли 14 встреч, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Команда забивает на уровне лидирующей тройки – 44 мяча, а пропустили красно-белые 17 голов.

В последних 3 встречах «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1, сыграл вничью (0:0) с «Ахматом» и обыграл «Ростов» (3:0).

«Динамо Мх»

Махачкалинцы после 23 сыгранных матчей в РПЛ идут на десятом месте и имеют в своем активе 24 очка. Динамовцы выиграли 5 матчей, по 9 раз сыграли вничью и потерпели поражение, забили 20 голов, а пропустили 25 мячей.

В последних трех играх команда обыграла «Химки» (4:1), уступила ЦСКА (0:2), а также разгромила «Крылья Советов» (4:0).

Прогноз на матч «Спартак» – «Динамо Мх»

«Спартак» – фаворит этого матча, однако махачкалинцы наверняка дадут красно-белым бой. Предположим, что красно-белые не проиграют. Наш прогноз – 1X(1.07).

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