У судей РПЛ проверят доходы

РФС будет проверять доходы арбитров РПЛ. Судья получили письмо на соответствующую тему за подписью председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева.

Текст в письме такой.

«Довожу до вашего сведения, что в связи с новым подходом РФС вопрос о вашем повышении в уровне рекомендательного списка будет рассматриваться судейским комитетом РФС и исполкомом (бюро исполкома) РФС с учетом анализа информации, необходимой для соответствия выполняемой вами профессиональной деятельности.

Решение о повышении будет приниматься с учетом результатов проверки:

– соблюдения дисциплинарных и этических норм, правил делового поведения;

– соответствия ваших доходов официально заявленным;

– наличия или отсутствия конфликтов интересов, о которых не было заявлено;

– иных сведений, необходимых для определения профессионального соответствия.

На основании изложенного, просьба в дальнейшем планировать свою деятельность, принимая во внимание внедренные дополнительные критерии карьерного продвижения».