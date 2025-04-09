Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мостовой рассказал, как относится к негативу в свой адрес

Сегодня, 13:40
2

Экс-полузащитник Александр Мостовой считает, что люди, которые пишут про него негативные комментарии, футбол видели с Эйфелевой башни.

«Вообще я не читаю комментарии, но знаю, что люди иногда высмеивают мои высказывания. Конечно, как человека меня подобное задевает, особенно, если это касается футбола, той профессии, в которой я всю жизнь. Причем эти комментарии пишут люди, которые футбол видели с Эйфелевой башни. Я к этому привык и не обращаю на это внимание», – сказал Мостовой.

  • 56-летний Мостовой в этом году получил лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в РПЛ.
  • Во время игровой карьеры в 1986–2005 годах Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту», «Алавес», сборные СССР, СНГ и России, а также национальную команду РФ по пляжному футболу.

Еще по теме:
Мостовой – о предложении работать в «Иртыше»: «Нет, ни в коем случае»
Мостовой ответил на вопрос, кто лучше как футболист – он или Тотти 3
Мостовой одним словом описал Овечкина после его рекорда 1
Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1744198202
Тут Александр прав. Как правило, унижающие комментарии пишут " диванные эксперты" , собственно говоря, никогда не видевшие и не державшие в руках бутсы, особенно бутсы времен застоя, дубовые, неудобные . Просто для начала дай им попробовать пройти пару метров по " колхозному полю"..
Ответить
...уефан
1744198900
..."Негатив переживаю позитивно")...
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Маркиньос сможет вернуться на поле
15:15
2
Мостовой – о предложении работать в «Иртыше»: «Нет, ни в коем случае»
15:06
Гурцкая заявил, что «Локомотив» забил «Зениту» после нарушения правил
14:50
9
Тарханов назвал российского нападающего, который был сильнее Дзюбы
14:24
Защитник ЦСКА похвалил игру «Спартака»
13:56
3
Мостовой рассказал, как относится к негативу в свой адрес
13:40
2
Абена рассказал об общении с Промесом: «Он хочет вернуться в «Спартак»
13:23
2
«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов
13:05
ТОП-10 лучших бомбардиров «Аякса» за всю историю
12:39
2
Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии
12:29
6
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» может получить назначение в Федерацию футбола Армении
14:10
Мостовой рассказал, как относится к негативу в свой адрес
13:40
2
Колыванов объяснил, почему «Зенит» стал уязвим в матчах с топ-клубами
13:30
Абена рассказал об общении с Промесом: «Он хочет вернуться в «Спартак»
13:23
2
Шнякин назвал лучшего вратаря сезона в РПЛ
13:15
1
Стало известно, как «Химки» выплатят часть долгов
12:48
Личка заявил о готовности к отставке
12:11
3
Адиев отреагировал на информацию о возможном назначении в «Пари НН»
12:01
РПЛ назвала лучшего игрока марта
11:34
4
Черданцев заявил, что «Краснодар» станет чемпионом, если обыграет «Зенит»
11:22
15
В «Локомотиве» прокомментировали переговоры с Тикнизяном о новом контракте
11:14
Гордеев сравнил работу Станковича и Николича
11:05
3
Пономарев заявил, что ЦСКА укомплектован лучше, чем «Зенит» и «Краснодар»
10:30
1
Матч «Зенит» – «Краснодар» может судить арбитр из Краснодарского края
10:21
19
Промоутер оценил шансы Дзюбы в бою с Махачевым
10:02
1
Слишкович уверен в сохранении «Оренбургом» места в РПЛ
09:48
Черчесов высказался об игре Луиса Энрике за «Зенит»
09:39
1
Агент не исключил ухода Станковича в итальянский клуб
09:16
6
Петржела назвал победителя в матче «Зенит» – «Краснодар»
08:52
4
Черчесов – о зависимости «Краснодара» от Кордобы: «Этого не надо стесняться»
08:34
Карасеву предложили добровольно отказаться от работы на матчах одной команды
08:16
3
Черчесов объяснил травмы Глушенкова
07:47
2
Камил Гаджиев готов организовать бой Дзюбы с Соболевым
Вчера, 23:35
10
Назван лучший спортсмен 2024 года в России
Вчера, 22:40
2
Петржела призвал выкинуть Вендела из «Зенита»
Вчера, 22:26
26
Черчесов раскрыл свои планы на будущее
Вчера, 21:51
3
В «Локомотиве» оценили работу Ротенберга
Вчера, 21:43
Сычев: «Почему легионеры, приезжающие в Россию, не уважают нашу страну?»
Вчера, 21:34
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 