Мостовой рассказал, как относится к негативу в свой адрес

Экс-полузащитник Александр Мостовой считает, что люди, которые пишут про него негативные комментарии, футбол видели с Эйфелевой башни.
«Вообще я не читаю комментарии, но знаю, что люди иногда высмеивают мои высказывания. Конечно, как человека меня подобное задевает, особенно, если это касается футбола, той профессии, в которой я всю жизнь. Причем эти комментарии пишут люди, которые футбол видели с Эйфелевой башни. Я к этому привык и не обращаю на это внимание», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой в этом году получил лицензию УЕФА категории А, дающую право работать в штабе главного тренера в РПЛ.
- Во время игровой карьеры в 1986–2005 годах Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту», «Алавес», сборные СССР, СНГ и России, а также национальную команду РФ по пляжному футболу.
Источник: РИА Новости