Мостовой рассказал, как относится к негативу в свой адрес

Экс-полузащитник Александр Мостовой считает, что люди, которые пишут про него негативные комментарии, футбол видели с Эйфелевой башни.

«Вообще я не читаю комментарии, но знаю, что люди иногда высмеивают мои высказывания. Конечно, как человека меня подобное задевает, особенно, если это касается футбола, той профессии, в которой я всю жизнь. Причем эти комментарии пишут люди, которые футбол видели с Эйфелевой башни. Я к этому привык и не обращаю на это внимание», – сказал Мостовой.