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  • На клубном ЧМ-2025 собираются показывать видео с нательных камер судей

На клубном ЧМ-2025 собираются показывать видео с нательных камер судей

Сегодня, 16:29
1

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина рассказал о вероятных нововведениях, касающихся работы арбитров.

На клубном ЧМ-2025 собираются показывать видео с нательных камер судей. Кадры в том числе планируется демонстрировать в ходе трансляций матчей.

«Мы считаем, что это хороший шанс предложить зрителям новый опыт с точки зрения кадров, снятых с ракурса, который никогда ранее не предлагался.

Это также имеет свою цель с точки зрения тренировки судей. Потому что, конечно, возможность увидеть то, что видит судья, важна при разборе полетов, чтобы понять, как судья принял решение, каково было его мнение и так далее.

Таким образом, это сочетание нового опыта для вещателей, а также для обучения», – заявил Коллина.

  • Клубный ЧМ-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
  • В нем впервые примут участие 32 команды.
  • Итоги жеребьевки турнира можно посмотреть здесь.

Источник: ESPN
Весь мир
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Комментарии (1)
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DMитрий
1744122445
На затылок надо им камеру прилепить и монитор на рыло, чтобы в ракурс на 360 гр. погрузились. Хотя практика показывает, что если не захотел что-то увидеть, то и повторы с VAR превращаются в тв развлечение - "споры под пивко".
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