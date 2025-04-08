Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина рассказал о вероятных нововведениях, касающихся работы арбитров.

На клубном ЧМ-2025 собираются показывать видео с нательных камер судей. Кадры в том числе планируется демонстрировать в ходе трансляций матчей.

«Мы считаем, что это хороший шанс предложить зрителям новый опыт с точки зрения кадров, снятых с ракурса, который никогда ранее не предлагался.

Это также имеет свою цель с точки зрения тренировки судей. Потому что, конечно, возможность увидеть то, что видит судья, важна при разборе полетов, чтобы понять, как судья принял решение, каково было его мнение и так далее.

Таким образом, это сочетание нового опыта для вещателей, а также для обучения», – заявил Коллина.