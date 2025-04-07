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  • Крупная победа «Спартака», решение по Зиньковскому, звонок Дзюбе из военкомата и другие новости

Крупная победа «Спартака», решение по Зиньковскому, звонок Дзюбе из военкомата и другие новости

7 апреля 2025, 01:55

Канищев заявил, что гол «Зенита» в матче с «Локо» забил не Соболев.

У «Спартака» готово решение по будущему Зиньковского.

Игроки «Факела» дали оскорбительное прозвище уволенному Пятибратову.

Дзюбе позвонили из военкомата с требованием явиться на сборный пункт: реакция Артема.

РПЛ. «Спартак» разгромил «Ростов» (3:0), играя 2-й тайм в большинстве, и обогнал «Зенит».

Федотов указал на спорное судейское решение в пользу «Спартака».

Скопинцев забил курьезный автогол в матче с ЦСКА: «Перепутал ворота».

Аршавин показал, как чествуют Овечкина в Нью-Йорке.

РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» (3:1) и опередил его в таблице.

Глава «Динамо» заподозрил Карасева в «динамофобии».

Акинфеев заявил об окончании эпохи доминирования «Зенита».Канищев заявил, что гол «Зенита» в матче с «Локо» забил не Соболев.

Источник: «Бомбардир»
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