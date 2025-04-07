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Мостовой определил главное событие 2025 года в России

7 апреля 2025, 07:45
2

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал достижение Александра Овечкина в НХЛ.

  • Россиянин забил 895 голов в регулярном чемпионате.
  • Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.
  • У Александра на это ушло 20 лет.

«Фантастика. Потому что название рекорда Гретцки всегда было «вечный рекорд», и, как оказывается, ничего вечного в жизни не бывает, поэтому и вечные рекорды бьются. Это просто фантастически, никто не думал, что в этом сезоне это случится!

Объяснения этому нет: рекорд Гретцки держался 30 лет, и все думали, что он будет держаться ещe столько же. Великий Александр, нет слов для этого. Теперь это рекорд Овечкина. Ну вот теперь будем знать! Будем думать, как его будут называть, потому что не нам же решать, а в НХЛ будут определять, как его называть. Вот интересно, кстати, будет узнать, как теперь будут называть этот рекорд.

Главное мировое событие в этом году? В России – однозначно, в Америке – тоже однозначно. Во многих странах хоккея даже не знают», – сказал Мостовой.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (2)
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АК 68
1744003239
Спортивное - да. А вообще главное событие в России в 2025 году - это 80-ая годовщина Великой Победы.
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subbotaspartak
1744014584
Событие ДА! А ты Сашка не зарыпайся..... Да!!!
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