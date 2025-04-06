«Зенит» отстает от 1-го места, чемпионство Сафонова, гол Соболева, уход Мюллера из «Баварии», поражение «Реала» и другие новости

Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе.

Оскорбленные Дзюбой журналисты ответили Артему.

Радимов, будучи игроком, помог «зайти» ставке друга.

В «Спартаке» определили лучшего игрока марта.

15-я команда РПЛ может избежать вылета.

«Хуже не придумаешь»: во время матча ЦСКА – «Динамо» будет обильный снегопад и -10 градусов.

Промес оформил дубль в ОАЭ.

Гончаренко уехал в Беларусь после 4 поражений «Пари НН» подряд.

Примера. «Реал» дома проиграл «Валенсии» (1:2), Винисиус не забил пенальти.

Соболев впервые забил за «Зенит» в РПЛ в матче с «Локо».

РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Локо» (1:1) и может отстать от 1-го места на 5 очков.

«ПСЖ» Сафонова выиграл Лигу 1 в 4-й раз подряд.

Капитан «Зенита» пожаловался на судейство в игре с «Локомотивом».

Моуринью получил наказание за атаку на тренера «Галатасарая».