«Зенит» отстает от 1-го места, чемпионство Сафонова, гол Соболева, уход Мюллера из «Баварии», поражение «Реала» и другие новости

Мюллер объявил об уходе из «Баварии» после 25 лет в клубе.
Оскорбленные Дзюбой журналисты ответили Артему.
Радимов, будучи игроком, помог «зайти» ставке друга.
В «Спартаке» определили лучшего игрока марта.
15-я команда РПЛ может избежать вылета.
«Хуже не придумаешь»: во время матча ЦСКА – «Динамо» будет обильный снегопад и -10 градусов.
Промес оформил дубль в ОАЭ.
Гончаренко уехал в Беларусь после 4 поражений «Пари НН» подряд.
Примера. «Реал» дома проиграл «Валенсии» (1:2), Винисиус не забил пенальти.
Соболев впервые забил за «Зенит» в РПЛ в матче с «Локо».
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«ПСЖ» Сафонова выиграл Лигу 1 в 4-й раз подряд.
Капитан «Зенита» пожаловался на судейство в игре с «Локомотивом».
Моуринью получил наказание за атаку на тренера «Галатасарая».