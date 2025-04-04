Мостовой отреагировал на получение карточки в FC 25

Александр Мостовой высказался о появлении его карточки в футбольном симуляторе FC25.
- Ее добавят в серию карточек FUT Immortals.
- Бывший спартаковец получит общий рейтинг 90.
- Помимо Мостового, в FUT Immortals попадут еще 16 футболистов.
«Лишний раз подчеркивает, что я не зря играл в футбол на высочайшем уровне. А не как многие, только языком чешут.
Но я к этим карточкам спокойно отношусь. В эти игры я не играю, хотя многие погружены в это.
Иной раз встречаешь молодых ребят, а они мне говорят: «Мы вас купили, играли, а потом продали!»
Был один случай, когда молодые ребята сказали, что ему много денег дали за меня, вот он и продал.
Все правильно, как и в реальности. За деньги – да!» – заявил Мостовой.
Источник: «Спорт-Экспресс»