Мостовой отреагировал на получение карточки в FC 25

Александр Мостовой высказался о появлении его карточки в футбольном симуляторе FC25.

Ее добавят в серию карточек FUT Immortals.

Бывший спартаковец получит общий рейтинг 90.

Помимо Мостового, в FUT Immortals попадут еще 16 футболистов.

«Лишний раз подчеркивает, что я не зря играл в футбол на высочайшем уровне. А не как многие, только языком чешут.

Но я к этим карточкам спокойно отношусь. В эти игры я не играю, хотя многие погружены в это.

Иной раз встречаешь молодых ребят, а они мне говорят: «Мы вас купили, играли, а потом продали!»

Был один случай, когда молодые ребята сказали, что ему много денег дали за меня, вот он и продал.

Все правильно, как и в реальности. За деньги – да!» – заявил Мостовой.