Мостовой: «Я всегда был популярен среди женщин, а сейчас зачем мне поклонницы?»

Александр Мостовой ответил на вопрос о популярности среди женщин.

– Был ли Александр Мостовой популярен среди женщин, когда играл в футбол?

– Всегда был! Конечно. Один из самых популярных. Когда у тебя есть деньги, ты всегда будешь таким.

Я видел некрасивых футболистов, но женщины на них обращали внимание.

– Популярен ли Александр Мостовой среди женщин сейчас?

– Мне как-то все равно. Зачем сейчас? Мне же уже не 25 лет.

Зачем мне поклонницы? У меня есть хорошая девушка и человек рядом.