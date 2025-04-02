Мостовой: «Я всегда был популярен среди женщин, а сейчас зачем мне поклонницы?»

Александр Мостовой ответил на вопрос о популярности среди женщин.
– Был ли Александр Мостовой популярен среди женщин, когда играл в футбол?
– Всегда был! Конечно. Один из самых популярных. Когда у тебя есть деньги, ты всегда будешь таким.
Я видел некрасивых футболистов, но женщины на них обращали внимание.
– Популярен ли Александр Мостовой среди женщин сейчас?
– Мне как-то все равно. Зачем сейчас? Мне же уже не 25 лет.
Зачем мне поклонницы? У меня есть хорошая девушка и человек рядом.
- Мостовой поиграл в Европе за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Он выступал за пределами России на протяжении 14 лет.
- Со «Спартаком» дважды становился чемпионом СССР.
Источник: «Спорт-Экспресс»