Возвращение Шалимова в РПЛ, перепалка Дзюбы и Бубнова, «Спартак» интересуется защитником «Рубина» и другие новости

Дзюба ответил 69-летнему Бубнову, который пригрозил Артему расправой.

49-летний экс-игрок сборной России пробежит 250-километровый ультрамарафон в Сахаре.

«Зенит» перечислил игроков, которые поучаствуют в матче легенд в честь 100-летия.

8 игроков «Спартака» перешли в «Сатурн».

Карпин рассказал, каким расстройством страдал в «Ростове».

Шмурнов* высказался о статусе иноагента: «Раз уж дали, так надо оправдывать».

Аргентинец из «Химок» пожаловался на отсутствие денег.

Дзюба раскритиковал игру Комличенко: «Человек под 90 кг, а падает от дуновения ветра, это не совсем красиво».

«Спартак» рассматривает защитника «Рубина».

Соболев после матча с «Рубином», где он стал худшим, 8 часов играл в Dota 2.

Дзюба вместо «Акрона» мог оказаться в другом клубе РПЛ: «Подписание было осуществимо».

Сафонов дважды пропустил от команды Лиги 2 к 27-й минуте.

«Факел» отказался от кандидатуры Евсеева – команду возглавит другой экс-игрок сборной России.