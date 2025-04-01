Шмурнов* высказался о статусе иноагента: «Раз уж дали, так надо оправдывать»

Спортивный комментатор и журналист Александр Шмурнов* отреагировал на включение его в список иноагентов Министерством юстиции РФ.

«Мне понравился один вопрос в комментариях. А за что дали-то? Я думаю, что авансом. Я оправдаю, не волнуйтесь [улыбается]. Я пока не очень понимаю за что, но найдется за что. Раз уж дали, так надо оправдывать.

Я, разумеется, с этой плашкой не согласен, но поскольку есть такие законы, поскольку мы работаем в определенном поле с нашими друзьями, которые обязательно к нам будут приходить, мы будем эти законы выполнять.

А так… Слушайте, вот два часа мы провели в эфире, разговаривая о футболе, я вообще не вспомнил ни одной секунды о чем-то другом, кроме футбола», – сказал Шмурнов*.

Министерство юстиции России включило Шмурнова* в список иноагентов 28 марта.

Он был комментатором «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ», главным редактором «Чемпионата».

* – признан Минюстом РФ иностранным агентом.