Мостовой отказался от публикации поэтического сборника

Александр Мостовой рассказал, что ему предлагали выпустить сборник с его стихотворениями.

«Это все пафосно звучит, а на деле ко мне обратились ребята с такой идеей. Они увидели мои высказывания в четверостишьях и обратились.

Я отказал. Какие мне стихи? Конечно, бывают моменты, когда могу что-то подобное написать в шутку или ради смеха.

Мне не предлагали написать книгу, просто те, кто обратились думали, что я много пишу, а это не так.

Бывают моменты, когда я что-то пишу, например такое: «И снова шумят стадионы, и снова фанаты гудят, И снова игру Мостового они увидеть хотят».

Если кому-то мои работы будут интересны и смешны, то было бы можно что-то сделать. Но это же не стихи, а просто несколько предложений», – заявил Мостовой.