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Мостовой отказался от публикации поэтического сборника

31 марта 2025, 18:18
4

Александр Мостовой рассказал, что ему предлагали выпустить сборник с его стихотворениями.

«Это все пафосно звучит, а на деле ко мне обратились ребята с такой идеей. Они увидели мои высказывания в четверостишьях и обратились.

Я отказал. Какие мне стихи? Конечно, бывают моменты, когда могу что-то подобное написать в шутку или ради смеха.

Мне не предлагали написать книгу, просто те, кто обратились думали, что я много пишу, а это не так.

Бывают моменты, когда я что-то пишу, например такое: «И снова шумят стадионы, и снова фанаты гудят, И снова игру Мостового они увидеть хотят».

Если кому-то мои работы будут интересны и смешны, то было бы можно что-то сделать. Но это же не стихи, а просто несколько предложений», – заявил Мостовой.

  • Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году 56-летний Мостовой проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Таврида
1743437293
Я поэт, зовусь Сашок, Вам от меня - стишок.
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Persona_non_Grata
1743439378
"Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слёг. Смотрел тоскливо он на стену, Смотрел тоскливо в потолок. Не пить уже Гавриле пива И не играть ему в футбол. Вздохнул последний раз Гаврила, И в лучший мир он отошел. Мораль из этого такая, Её скажу всем людям вслух: Уж если ранка есть какая, Беги в аптеку во весь дух!" (с) ... ))) К чему это я ? - да просто Ляпис-Трубецкой нашел бы в лице Мостового творчески-идейного собрата !!! )))...
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743446527
Сашка пернул в лужу Сашка полупокер Сашка подшканарный Сашка-пятушок Сашка под гердосом Сашка водку пьёт Подскажите Сашке Скоро он помрет Сашка чепушила Сашка жополиз Сашка промакашка Сашка лобколиз Эти стишки из сборника Сашки...пропадает поэт
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Фанат2025
1743499286
Мостовой был солидный игрок! Креативный немного и быстрый, На ходу он обыгрывать мог. Но как только повесил он бутсы, Сразу что то пошло не впопад. Много фраз - он отважный Конфуций, Проронил и как будто не рад!
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