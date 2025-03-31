Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Олимпийский чемпион Кожевников отругал «Матч ТВ» за выбор трансляций: «Неужели второсортный футбол идет выше хоккея?»

Олимпийский чемпион Кожевников отругал «Матч ТВ» за выбор трансляций: «Неужели второсортный футбол идет выше хоккея?»

31 марта 2025, 11:11
8

Бывшему хоккеисту Александру Кожевникову не нравится, что на «Матч ТВ» футбола больше, чем хоккея.

– Ребята, просто возмущен тем, как общенациональный спортивный канал показывает КХЛ!

Возьмем самые последние игры. В субботу хотел посмотреть по ТВ второй матч главной серии Запада – «Динамо» – СКА, нажимаю «кнопку» – и получаю футбольную трансляцию, Махачкала против ЦСКА. Вчера собирался взглянуть уже на главную серию Востока КХЛ – «Авангард» – «Магнитка», а мне в это время показали чемпионат страны по баскетболу.

Мое мнение – это просто безобразие. В хоккее – самый интересный отрезок сезона, на самой увлекательной стадии плей-офф. А нам словно назло демонстрируют второстепенные матчи из других видов спорта. Или в лучшем случае серию «Локомотива» и «Торпедо», на которую тяжело смотреть и в которой идет «удушение» симпатичной нижегородской команды.

По сути, это плевок в сторону КХЛ и всего хоккея России. Неужели у КХЛ такие рейтинги, что второсортный футбол или баскетбол идут выше?

– Но хоккея немало в Интернете.

– Послушайте, и наше, и среднее поколение на интернет не ориентируется. Хоккей – национальный вид спорта, в который страна вкладывает огромные деньги и который раньше приносил стране мировую славу. Так будьте добры показать его на национальном телевидении!

Тем более что речь идет о таком сомнительном конкуренте, как футбол, уровень которого вызывает только улыбку. Недавно в том же интернете наткнулся на «беседу» Кокорина и Смолова. Там на протяжении часа идет парад инфантилизма и неадекватности. Обязательно посмотрите это шапито – чтобы понять, куда рухнул наш футбол. Ведь в советские времена эти ребятишки с их звездными болезнями и уровнем мастерства не пробились бы и во Вторую лигу.

Вообще на главном канале потеряли берега. Над тем, что там сравнивают рекорды Овечкина и Дзюбы, хотя бы можно посмеяться. Но когда другой комментатор, уже давно улетевший на другую планету, поливает героев нашего времени – это как минимум позорище. С этими «нарциссами» пора разбираться!

  • В минувшем туре РПЛ «Матч ТВ» показал 2 игры.
  • В ближайшем будет половина матчей.
  • «Матч ТВ» в этом году исполнится 10 лет.

Еще по теме:
«Зенит» опередил «Динамо» в борьбе за экс-резервиста «Барселоны» 8
Григорян объяснил, зачем «Спартаку» нужен Сергеев 10
Мостовой указал на главную проблему российского футбола: «Мы себя извращаем, хватит!» 17
Источник: Russia-Hockey.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1743411124
У меня по 3 каналам КХЛ бесплатно, смотри - не хочу
Ответить
Цугундeр
1743412028
)) Доче своей в Госдуму позвони..)) Это пипец.)
Ответить
Челнинец
1743412584
Матч тв показывает всякий шлак чтоб покупали трансляции.
Ответить
ScarlettOgusania
1743413700
срач-тв имеет статус - "общественный федеральный телеканал", а пользуются им бом.жи исключительно для продвижения единственного клуба, и комментаторов подбирают, болеющих за другие клубы РПЛ, но лояльных бом.жам...((
Ответить
Cleaner
1743417060
Кожевников, да! Второсортный футбол интересен БОЛЬШЕМУ количеству зрителей, чем хоккей. И это факт!..)))
Ответить
темирхан
1743424927
какой хоккей? он о чем? ФУТБОЛ, игра всей планеты! а вот хоккей игра скольки стран? кто играет в хоккей? в хоккей по настоящему играет 6 стран! Россия, Финляндия, Швеция, Чехия, сша и канада! и все! в европе в хоккее даже не знают, что такое еврокубки! позор! о каком хоккее может идти речь?
Ответить
Главные новости
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
1
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
2
Дембеле рассказал, как называют Хвичу в «ПСЖ»
10:10
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
10
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
5
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
5
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
26
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
3
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+