Олимпийский чемпион Кожевников отругал «Матч ТВ» за выбор трансляций: «Неужели второсортный футбол идет выше хоккея?»

Бывшему хоккеисту Александру Кожевникову не нравится, что на «Матч ТВ» футбола больше, чем хоккея.

– Ребята, просто возмущен тем, как общенациональный спортивный канал показывает КХЛ!

Возьмем самые последние игры. В субботу хотел посмотреть по ТВ второй матч главной серии Запада – «Динамо» – СКА, нажимаю «кнопку» – и получаю футбольную трансляцию, Махачкала против ЦСКА. Вчера собирался взглянуть уже на главную серию Востока КХЛ – «Авангард» – «Магнитка», а мне в это время показали чемпионат страны по баскетболу.

Мое мнение – это просто безобразие. В хоккее – самый интересный отрезок сезона, на самой увлекательной стадии плей-офф. А нам словно назло демонстрируют второстепенные матчи из других видов спорта. Или в лучшем случае серию «Локомотива» и «Торпедо», на которую тяжело смотреть и в которой идет «удушение» симпатичной нижегородской команды.

По сути, это плевок в сторону КХЛ и всего хоккея России. Неужели у КХЛ такие рейтинги, что второсортный футбол или баскетбол идут выше?

– Но хоккея немало в Интернете.

– Послушайте, и наше, и среднее поколение на интернет не ориентируется. Хоккей – национальный вид спорта, в который страна вкладывает огромные деньги и который раньше приносил стране мировую славу. Так будьте добры показать его на национальном телевидении!

Тем более что речь идет о таком сомнительном конкуренте, как футбол, уровень которого вызывает только улыбку. Недавно в том же интернете наткнулся на «беседу» Кокорина и Смолова. Там на протяжении часа идет парад инфантилизма и неадекватности. Обязательно посмотрите это шапито – чтобы понять, куда рухнул наш футбол. Ведь в советские времена эти ребятишки с их звездными болезнями и уровнем мастерства не пробились бы и во Вторую лигу.

Вообще на главном канале потеряли берега. Над тем, что там сравнивают рекорды Овечкина и Дзюбы, хотя бы можно посмеяться. Но когда другой комментатор, уже давно улетевший на другую планету, поливает героев нашего времени – это как минимум позорище. С этими «нарциссами» пора разбираться!