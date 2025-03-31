Нули «Спартака», отставка в «Факеле», новый иск против Сафонова, прокурорская проверка в «Краснодаре» и другие новости

Генич дал свою версию, кто заставил Карпина вызвать Дзюбу в сборную.
Экс-жена Сафонова подала на него новый иск.
Деятельностью лидирующего в РПЛ «Краснодара» заинтересовались прокуроры – они проведут проверку.
Сотрудник «Краснодара» напал на девушку-инвалида на стадионе – известно решение суда.
Червиченко: «Судьям РПЛ сейчас говорят: «Не дай вам бог ошибиться против «Спартака».
Ямаль может вскоре приехать в Россию.
«Краснодар» забил победный гол против «Факела» с нарушением правил.
Тренер «Факела» Пятибратов объявил об отставке – известен кандидат на замену.
Во Франции сообщили, кто будет основным вратарем «ПСЖ» в следующем сезоне.
РПЛ. «Спартак» не смог победить «Ахмат», отставание от «Краснодара» – 5 очков.
Станкович пожаловался на судейство после матча с «Ахматом».
«Зенит» вышел на 2-й тайм против «Рубина» без полевых россиян.
РПЛ. «Зенит» разгромил «Рубин» (4:0) и обогнал «Спартак».
Уткин из «Ахмата» принял ислам.