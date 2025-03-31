Нули «Спартака», отставка в «Факеле», новый иск против Сафонова, прокурорская проверка в «Краснодаре» и другие новости

Генич дал свою версию, кто заставил Карпина вызвать Дзюбу в сборную.

Экс-жена Сафонова подала на него новый иск.

Деятельностью лидирующего в РПЛ «Краснодара» заинтересовались прокуроры – они проведут проверку.

Сотрудник «Краснодара» напал на девушку-инвалида на стадионе – известно решение суда.

Червиченко: «Судьям РПЛ сейчас говорят: «Не дай вам бог ошибиться против «Спартака».

Ямаль может вскоре приехать в Россию.

«Краснодар» забил победный гол против «Факела» с нарушением правил.

Тренер «Факела» Пятибратов объявил об отставке – известен кандидат на замену.

Во Франции сообщили, кто будет основным вратарем «ПСЖ» в следующем сезоне.

РПЛ. «Спартак» не смог победить «Ахмат», отставание от «Краснодара» – 5 очков.

Станкович пожаловался на судейство после матча с «Ахматом».

«Зенит» вышел на 2-й тайм против «Рубина» без полевых россиян.

РПЛ. «Зенит» разгромил «Рубин» (4:0) и обогнал «Спартак».

Уткин из «Ахмата» принял ислам.