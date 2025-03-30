5 побед подряд ЦСКА, срыв Гончаренко, Инстасамка будет управлять футбольным клубом и другие новости

4-кратный чемпион России Ракицкий нашел новый клуб спустя 9 месяцев.

Крижанац объяснил, почему не приедет на 100-летие «Зенита».

Дзюба назвал двух игроков, за которыми будущее сборной России.

Раскрыт еще один известный человек, которому Слуцкий оплатил лечение: «Перевел с запасом».

В РФС раскрыли инициатора приглашения Дзюбы в сборную.

Инстасамка и Moneyken купят российский футбольный клуб.

РПЛ. «Динамо» разгромило «Оренбург» (5:1) и поднялось на 4-е место.

Стала известна прибыль РПЛ за 2024 год.

Гончаренко сбежал с пресс-конференции после поражения от «Химок».

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