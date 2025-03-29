Реакция Мостового на возможное возвращение России на международную арену

Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном снятии бана с России.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники УЕФА настаивают на возвращении России в европейский футбол.
«Я читал эти новости, но тут никакой конкретики нет. Лично я не верю в скорейшее возвращение наших команд в европейский футбол. Это точно случится, но не ближайшее время», – сказал Мостовой.
- Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
- 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.
Источник: «РБ Спорт»