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Реакция Мостового на возможное возвращение России на международную арену

29 марта 2025, 14:51
9

Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном снятии бана с России.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники УЕФА настаивают на возвращении России в европейский футбол.

«Я читал эти новости, но тут никакой конкретики нет. Лично я не верю в скорейшее возвращение наших команд в европейский футбол. Это точно случится, но не ближайшее время», – сказал Мостовой.

  • Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
  • 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1743249239
Пессимизм Царя безграничен. ((
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aldo conte
1743250098
Увы, но Мостовой прав. У Трампа не такие длинные руки, чтобы командовать чиновниками из ФИФА и УЕФА. В УЕФА большинство федераций настроены против нас и им не прикажешь, они просто откажутся с нами играть. Россия с воза - в УЕФА меньше проблем. Даже в хоккее с нами, возможно, согласятся играть только американцы. А в футболе мы на третьих ролях. Так что...
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...короче
1743250310
...увы, но тут он прав...
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Mirak92
1743252192
Лет 10 мининмум. И пох..й кто там настаивает. Никто просто не станет играть с нами. По технарям, кубок нам не отдадут.
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BRO_football
1743257030
Договорничок откладывается, а значит и возвращение сборной России в мировой футбол. УЕФА не сможет "показать яйца" и наказывать всех, кто отказывается играть со сборной России. Организацией легко манипулируют европейские сборные в сговоре.
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743262378
Алкаш открыл поганый рот и изрыгнул очередную блювоту
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