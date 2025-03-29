Реакция Мостового на возможное возвращение России на международную арену

Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном снятии бана с России.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники УЕФА настаивают на возвращении России в европейский футбол.

«Я читал эти новости, но тут никакой конкретики нет. Лично я не верю в скорейшее возвращение наших команд в европейский футбол. Это точно случится, но не ближайшее время», – сказал Мостовой.