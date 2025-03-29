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  • Ученых призвали провести исследование, почему в России не появляются качественные футболисты

Ученых призвали провести исследование, почему в России не появляются качественные футболисты

29 марта 2025, 12:56
8

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил уровень футбольного развития страны.

«В футболе работают школы, но я не понимаю, почему у нас ребята не вырастают.

В чем изъян? Но мы северная страна.

В этом году зима была теплая, но обычно зима чуть ли не шесть месяцев. Россия – нефутбольная страна. Для нас даже рекорд Дзюбы кажется суперрезультатом!

Может, станем футбольной страной, когда центр Земли сместится. Но ведь у нас все равно есть условия – работают школы, манежи открываются, академии, но что-то никак у нас не вырастают игроки.

Ученым надо этим заняться и написать какую-то научную работу, в чем там дело. Тут надо хорошо покопаться», – сказал Крикунов.

  • Самый дорогой игрок России – Александр Головин из «Монако» (25 миллионов евро).
  • Россия брала бронзу Евро-2008.
  • Сейчас страна отстранена от международного футбола.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига
Комментарии (8)
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SLADE2019
1743244114
Шутка зачетная. Кому как, для кого и плоская. Но если этим вопросом серьезно заниматься, то он ближе к правоохранителям.
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743244482
Ха прикол, интересно, что ученые на это ответят...скорее всего ответ будет прост и ясен, играют в футбол дигенераты
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Каратель помойников
1743245676
Потому что не ищет никто таланты,а в акамедиях по блату набират и те кто выпускается ждут тупо жирный контракт -все,жизнь удалась.а футбол это дело десятое.можете не благодарить за подсказку,просто перечислите 20% из денег выделенных на исследования)
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...короче
1743245923
...в конце 80-ых взрослые, властьимущие дяди забили х*й на детвору, а детвора забила х*й на футбол, а потом детворе этой детворы, вообще пох*й стало на футбол... Раньше в любом дворе были площадки для игры, у любой школы и они не пустовали. Сейчас на этих местах стоят машины или офисы. Как оказывается, земелька нынче дорогая, не для футбольных-бесплатных забав... Массовости детского футбола нет, вот отсюда и невелик выбор в футбольные академии, которые к тому же и платные...
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DOCTOR PENALTY
1743247621
Этим учёным коррупцией бы заняться и результаты исследований отправить в кремль. """
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Garrincha58
1743253392
Мы не футбольная страна! Никогда у нас при Союзе и сейчас не было талантов. Нет они были, но их было так мало, что по пальцам на руках пересчитать можно и тут никакие учёные не нужны
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