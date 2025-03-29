Ученых призвали провести исследование, почему в России не появляются качественные футболисты

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил уровень футбольного развития страны.

«В футболе работают школы, но я не понимаю, почему у нас ребята не вырастают.

В чем изъян? Но мы северная страна.

В этом году зима была теплая, но обычно зима чуть ли не шесть месяцев. Россия – нефутбольная страна. Для нас даже рекорд Дзюбы кажется суперрезультатом!

Может, станем футбольной страной, когда центр Земли сместится. Но ведь у нас все равно есть условия – работают школы, манежи открываются, академии, но что-то никак у нас не вырастают игроки.

Ученым надо этим заняться и написать какую-то научную работу, в чем там дело. Тут надо хорошо покопаться», – сказал Крикунов.