Реакция Рабинера на признание его друга Шмурнова* иноагентом

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на признание комментатора Александра Шмурнова* иноагентом.
«Как мы были друзьями, так и останемся. Независимо ни от чего. И на корт еще выйдем, и за шахматную доску сядем, и по пять капель пропустим, и на дни рождения друг к другу сгоняем, и поспорим обо всем на свете.
Вот то, что в студии поработаем, – не факт, тут уж как сложится. Но какое это имеет значение? Дружба – если она настоящая – не зависит от статусов. А она – настоящая», – написал Рабинер.
- Шмурнов* покинул Россию в 2022 году после начала СВО.
- Сначала он жил в Южной Америке, затем переехал в Европу.
- Шмурнов* болеет за «Спартак».
* – признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера