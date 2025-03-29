Реакция Рабинера на признание его друга Шмурнова* иноагентом

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на признание комментатора Александра Шмурнова* иноагентом.

«Как мы были друзьями, так и останемся. Независимо ни от чего. И на корт еще выйдем, и за шахматную доску сядем, и по пять капель пропустим, и на дни рождения друг к другу сгоняем, и поспорим обо всем на свете.

Вот то, что в студии поработаем, – не факт, тут уж как сложится. Но какое это имеет значение? Дружба – если она настоящая – не зависит от статусов. А она – настоящая», – написал Рабинер.

Шмурнов* покинул Россию в 2022 году после начала СВО.

Сначала он жил в Южной Америке, затем переехал в Европу.

Шмурнов* болеет за «Спартак».

* – признан Минюстом РФ иностранным агентом.