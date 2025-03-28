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  • «Шинник» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 29 марта

«Шинник» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 26 тура Первой лиги, 29 марта

Сегодня, 12:23

В субботу, 29 марта, в 26-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Нефтехимик». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 18:59 (мск).

«Шинник»

Команда Александра Побегалова набрала 28 очков и находится на 14-й позиции в Первой лиге. «Шинник» добыл 6 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 16:23.

Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:

  • 23.03.25 «Сочи» – «Шинник» – 1:2;
  • 15.03.25 «Шинник» – КАМАЗ – 1:0;
  • 09.03.25 «Шинник» – СКА Хабаровск – 0:1.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 29 очков и занимает 11-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 23:26.

Предыдущие результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

  • 12.10.24 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:0;
  • 24.04.24 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:2;
  • 03.09.23 «Шинник» – «Нефтехимик» – 1:0;
  • 26.03.23 «Шинник» – «Нефтехимик» – 3:0;
  • 04.09.22 «Нефтехимик» – «Шинник» – 1:0.

Прогноз на матч «Шинник» – «Нефтехимик»

В битве двух середняков предсказать победителя непросто. Раздел очков видится наиболее вероятным исходом. Прогноз – ничья с коэффициентом 2.80.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Прогнозы Нефтехимик Шинник
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