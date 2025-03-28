В субботу, 29 марта, в 26-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Нефтехимик». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 18:59 (мск).

«Шинник»

Команда Александра Побегалова набрала 28 очков и находится на 14-й позиции в Первой лиге. «Шинник» добыл 6 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 16:23.

Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:

23.03.25 «Сочи» – «Шинник» – 1:2;

15.03.25 «Шинник» – КАМАЗ – 1:0;

09.03.25 «Шинник» – СКА Хабаровск – 0:1.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 29 очков и занимает 11-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 23:26.

Предыдущие результаты «Нефтехимика» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Шинник» – «Нефтехимик»

В битве двух середняков предсказать победителя непросто. Раздел очков видится наиболее вероятным исходом. Прогноз – ничья с коэффициентом 2.80.

С бонусом от PARI любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай 5 фрибетов по 1000 ₽!