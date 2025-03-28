В субботу, 29 марта, в 22-м туре РПЛ сыграют ЦСКА и «Динамо» Махачкала. Матч пройдет в Москве, начало – в 19:30 (мск).

ЦСКА

Команда Марко Николича располагается на 6-й строчке в РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА добыл 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 31:15.

Последние результаты ЦСКА:

16.03.25 «Акрон» – ЦСКА – 1:2 РПЛ;

12.03.25 ЦСКА – «Динамо» М – 2:1 Кубок России;

08.03.25 ЦСКА – «Химки» – 1:0 РПЛ.

«Динамо» Махачкала

Динамовцы набрали 21 очко и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 4 победы, 9 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 16:22.

Предыдущие результаты «Динамо» Мх:

Очная встреча в РПЛ

19.10.24 «Динамо» Мх – ЦСКА – 0:1.

Прогноз на матч ЦСКА – «Динамо» Мх

ЦСКА в марте демонстрирует отличные результаты – 4 победы и 1 ничья. «Динамо» в прошлом туре добыло 1-ю победу после зимней паузы, но повторить успех в Москве будет очень непросто. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.68.

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