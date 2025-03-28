В субботу, 29 марта, в 22-м туре РПЛ встречаются «Химки» и «Пари НН». Игра состоится в Химках, начало – в 16:30 (мск).

«Химки»

Команда Франка Артиги находится на 11-й позиции в РПЛ, набрав 20 очков. «Химки» добыли 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 24:37.

Последние результаты «Химок» в РПЛ:

«Пари НН»

Нижегородцы набрали 19 очков и занимают 13-е место в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 17:39.

Предыдущие результаты «Пари НН» в РПЛ:

Очные встречи

Прогноз на матч «Химки» – «Пари НН»

Команды редко радуют результативным футболом в очных встречах. В этот раз голевой феерии мы также не ждем. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.80.

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