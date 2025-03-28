В субботу, 29 марта, в 22-м туре РПЛ встречаются «Химки» и «Пари НН». Игра состоится в Химках, начало – в 16:30 (мск).
«Химки»
Команда Франка Артиги находится на 11-й позиции в РПЛ, набрав 20 очков. «Химки» добыли 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 24:37.
Последние результаты «Химок» в РПЛ:
«Пари НН»
Нижегородцы набрали 19 очков и занимают 13-е место в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 17:39.
Предыдущие результаты «Пари НН» в РПЛ:
- 16.03.25 «Рубин» – «Пари НН» – 1:0;
- 07.03.25 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:3;
- 01.03.25 «Пари НН» – «Акрон» – 2:1.
Очные встречи
- 09.08.24 «Пари НН» – «Химки» – 1:0 РПЛ;
- 03.06.23 «Пари НН» – «Химки» – 2:0 РПЛ;
- 22.11.22 «Химки» – «Парин НН» – 1:1, пен. 1:3 Кубок России;
- 13.09.22 «Пари НН» – «Химки» – 1:1, пен. 5:3 Кубок России;
- 24.07.22 «Химки» – «Пари НН» – 3:0 РПЛ.
Прогноз на матч «Химки» – «Пари НН»
Команды редко радуют результативным футболом в очных встречах. В этот раз голевой феерии мы также не ждем. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.80.
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