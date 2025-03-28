В субботу, 29 марта, в 22-м туре РПЛ сыграют «Динамо» Москва и «Оренбург». Матч пройдет в Москве, начало – в 14:00 (мск).
«Динамо» М
Команда Марцела Лички располагается на 5-й позиции, набрав 39 очков. «Динамо» добыло 11 побед, 6 раз сыграло вничью и потерпело 4 поражения, разница мячей – 43:23.
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Последние результаты «Динамо»:
- 15.03.25 «Локомотив» – «Динамо» М – 2:1 РПЛ;
- 12.03.25 ЦСКА – «Динамо» М – 2:1 Кубок России;
- 08.03.25 «Динамо» М – «Динамо» Мх – 4:0 РПЛ.
«Оренбург»
«Оренбург» набрал 11 очков и занимает последнее место в РПЛ. Подопечные Владимира Слишковича добыли 2 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 18:37.
Предыдущие результаты «Оренбурга» в РПЛ:
- 15.03.25 «Оренбург» – «Факел» – 1:0;
- 08.03.25 «Оренбург» – «Ростов» – 1:2;
- 02.03.25 «Спартак» М – «Оренбург» – 2:0.
Очные встречи
- 01.09.24 «Оренбург» – «Динамо» М – 2:2 РПЛ;
- 24.04.24 «Оренбург» – «Динамо» М – 1:2 РПЛ;
- 17.04.24 «Оренбург» – «Динамо» М – 2:4 Кубок России;
- 12.11.23 «Динамо» М – «Оренбург» – 2:0 РПЛ;
- 03.06.23 «Оренбург» – «Динамо» М – 3:0 РПЛ.
Прогноз на матч «Динамо» М – «Оренбург»
Лишь чудо поможет «Оренбургу» остаться в РПЛ. «Динамо» наверняка отыграется на аутсайдере после 2 неудач кряду. Прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.83.
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