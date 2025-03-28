28 марта 2025 года в 18:30 пройдет матч 22-го тура российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» попробуют навязать борьбу московскому «Локомотиву».

Самарцы проводят не самый убедительный сезон и занимают 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. На фоне последних результатов снова поползли слухи о возможной отставке тренера Игоря Осинькина, однако пока только на уровне разговоров – рулевой «Крылышек» остается на занимаемой должности. Заметим, что на старте весенней части сезона в Премьер-Лиге подопечные Осинькина до сих пор не сумели одержать ни одной победы.

Последние три игры:

Динамо Махачкала – Крылья Советов 4:0

Крылья Советов – Акрон 0:2

Краснодар – Крылья Советов 1:1

«Локомотив Москва»

«Локо» идет в группе лидеров и по-прежнему может побороться даже за золотые медали чемпионата России. Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В весенней части кампании в РПЛ «железнодорожники» набрали семь баллов из девяти возможных.

Последние три игры:

Локомотив – Динамо Москва 2:1

Динамо Махачкала – Локомотив 1:2

Локомотив – Ахмат 1:1

Очные встречи:

Локомотив – Крылья Советов 1:0

Крылья Советов – Локомотив 3:3

Локомотив – Крылья Советов 1:1

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Локомотив Москва»

«Железнодорожники» в отличие от соперника набрали неплохую форму и горят желанием развить успех. Считаем, что в предстоящем матче в Самаре гости из столицы как минимум не уступят, но могут рассчитывать и на полновесные три очка.

Прогноз: победа «Локомотива» с форой 0; коэффициент – 1,5.

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