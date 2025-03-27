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  • Задержан сын комментатора Николая Озерова – известна причина

Задержан сын комментатора Николая Озерова – известна причина

Сегодня, 19:48
1

Сын советского комментатора Николая Озерова взят под стражу. Его задержали в Санкт-Петербурге.

«Николая Озерова-младшего взяли в Санкт-Петербурге по делу о взятке.

По версии следствия, Озерова задержали вчера утром на Почтамтской улице. Ему вменяют коррупцию на посту главы городского поселения Загорянский (Московская область) в 2012 году. Якобы он получил взятку в особо крупном размере от участников дачного некоммерческого партнeрства. Предварительно «надавив» на них.

В 2018 году в отношении его завели уголовное дело. В мае того же года Озерова-младшего объявили в федеральный розыск», – написал источник.

  • Комментатор Озеров умер в 1997 году в 74 года.
  • Он комментировал с 1950 года.
  • Помимо спортивной журналистики Николай Николаевич занимался теннисом и актерством.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (1)
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andr45
1743096253
«он получил взятку в особо крупном размере от участников дачного некоммерческого партнeрства. » И как велик размер взятки от участников дачного некоммерческого партнерства? Курям на смех)))
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