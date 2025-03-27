Задержан сын комментатора Николая Озерова – известна причина

Сын советского комментатора Николая Озерова взят под стражу. Его задержали в Санкт-Петербурге.

«Николая Озерова-младшего взяли в Санкт-Петербурге по делу о взятке.

По версии следствия, Озерова задержали вчера утром на Почтамтской улице. Ему вменяют коррупцию на посту главы городского поселения Загорянский (Московская область) в 2012 году. Якобы он получил взятку в особо крупном размере от участников дачного некоммерческого партнeрства. Предварительно «надавив» на них.

В 2018 году в отношении его завели уголовное дело. В мае того же года Озерова-младшего объявили в федеральный розыск», – написал источник.