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Реакция Черданцева на новость о скором снятии бана с российского футбола

Сегодня, 14:40
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Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о том, что команды из России в скором времени могут вернуться в международные соревнования.

– Дюков сказал, что рассчитывает на возвращение команд из России уже в этом году. Вы в это верите?

– Это вопрос не веры, а переговоров и договоренностей. Знаю, что РФС находится в контакте с ключевыми фигурами международного футбола.

Президент РФС не стал бы бросать слова на ветер. Раз Дюков сказал, значит, так и есть. Будем надеяться на лучшее.

– В нашем возвращении в 2025‑м нет ничего нереального?

– Английские клубы в 1980‑х отстраняли на пять лет от еврокубков, Югославия тоже была отстранена. Сборная ЮАР по регби полностью отстраняли от международных турниров на 12 лет. Когда вернули, они сразу же выиграли Кубок мира.

Этот пример говорит о том, что без официальных матчей можно не только сохранять команду 12 лет, но и подготовить ее к титулу. Такие прецеденты были. Надеюсь, для российской команды тоже все закончится благополучно.

  • Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в турнирах ФИФА и УЕФА более 3 лет.
  • Сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций есть высокопоставленные чиновники, которые «хотят вернуть Россию уже завтра».
  • 3 апреля в Белграде пройдет Конгресс УЕФА.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Черданцев Георгий
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Комментарии (1)
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baggio80
1743076825
Вроде взрослые, а все в сказки верят, никто ничего не снимает с нас.
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