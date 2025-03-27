Казанский объяснил причину негативного отношения к комментаторам

Комментатор Денис Казанский высказался по поводу негативного отношения к представителям его профессии.

– Почему к комментаторам столько хейта в последнее время?

– У меня нет правильного ответа. Может, люди посчитали, что комментаторы стали превращаться в селеб. Становиться больше, чем просто люди, которые садятся комментировать. А может, так всегда было. И просто теперь доступ к критике проще.

Прекрасно помню, как последний год жизни Никитича полоскали на форуме [«НТВ-Плюс»]. А когда он ушел, назвали приз лучшего комментатора по версии абонентов канала именем Маслаченко. На этом же форуме. Очень хорошо помню, как все сразу изменилось.

– А за что Маслаченко полоскали?

– Что он уже все, в возрасте, не успевает, чего-то не знает. Если ты болельщик – условно – «Манчестер Юнайтед», следящий за каждым чихом игроков, как зовут их детей, и, в общем, погружен в контекст монументально, даешь фору комментатору. Он-то готовится ко всем командам, а не к одной конкретной. Но на этом было много негатива к Никитичу.