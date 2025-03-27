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Казанский объяснил причину негативного отношения к комментаторам

Сегодня, 08:34
3

Комментатор Денис Казанский высказался по поводу негативного отношения к представителям его профессии.

– Почему к комментаторам столько хейта в последнее время?

– У меня нет правильного ответа. Может, люди посчитали, что комментаторы стали превращаться в селеб. Становиться больше, чем просто люди, которые садятся комментировать. А может, так всегда было. И просто теперь доступ к критике проще.

Прекрасно помню, как последний год жизни Никитича полоскали на форуме [«НТВ-Плюс»]. А когда он ушел, назвали приз лучшего комментатора по версии абонентов канала именем Маслаченко. На этом же форуме. Очень хорошо помню, как все сразу изменилось.

– А за что Маслаченко полоскали?

– Что он уже все, в возрасте, не успевает, чего-то не знает. Если ты болельщик – условно – «Манчестер Юнайтед», следящий за каждым чихом игроков, как зовут их детей, и, в общем, погружен в контекст монументально, даешь фору комментатору. Он-то готовится ко всем командам, а не к одной конкретной. Но на этом было много негатива к Никитичу.

  • В прошлом году недовольство работой комментаторов выразил Валерий Карпин.
  • Он считает, что комментаторы должны избегать оценки действий футболистов во время репортажей на федеральном телевидении.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (3)
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Каратель помойников
1743057300
Почему плохое отношение к комментаторам?-да потому что порой они высказывают свое мнение,а не комментируют игру.и пох как там детей игроков зовут,собак и кошек.ты рассказывай что на поле происходит,а не соревнуйся в остроумии со своим "коллегой" у бровки
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АК 68
1743058642
Причина негативного отношения к комментаторам- это не компетентность и предвзятое отношение к тому или иному клубу отдельных персонажей этой профессии. Болельщики же видят, когда некоторые лица из телевизора, при успехе одной команды радуются, орут, как резаные, а при успехе другой у них траур, сидят, как на похоронах, еле пикают. Конечно, любителям футбола это не нравится, т. к. комментор должен быть нейтральным или хотя бы в эфире не выражать свою привязанность к той или иной команде.
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Интерес
1743062160
Просто вы не комментируете матчи,а вывели междуусобойчик в эфир матчей,и от этого всех тошнит."Воспоминания и размышления высокооплачиваемых коллег в эфире","диалоги о рыбалке".
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