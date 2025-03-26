Мостовой ответил, что знает о сигма-боях

Бывший спартаковец Александр Мостовой не знаком с трендовыми терминами, в том числе «сигма-бой».

Сигма-бой – независимый мужчина со своим мнением, отличным от мнения большинства.

Этот термин стал популярным благодаря песне Betsy и Марии Янковской.

Девочки исполнили свой хит перед товарищеским матчем сборных России и Гренады (5:0).

– Следите за движением сигма-боев, скуфов и прочих?

– Честно сказать, не слежу (смеется). Когда мы были в ложе на матче с Гренадой мне сказали про девочек. Они все время прыгали, смеялись. Какой-то бой, сигма. Я говорю: «Не, я не знаю, кто это».

– Валерий Карпин сказал, что сигма-бой – Артем Дзюба. А Онопко – скуф. Согласны ли вы с такой трактовкой?

– Да мне какая разница. Это их кухня. Они могут говорить все, что угодно. Тем более на фоне таких заоблачных успехов. Вы чего. Теперь это лучшая сборная за последние 30 лет.

Никто сейчас не поспорит с Александром Мостовым. Зачем спорить. Они же любят говорить, что Мостовой критикует. Почему-то когда Мостовой говорит правду, почему-то называют это критикой.

Всю жизнь играл в футбол. На каком уровне, о котором многие даже не мечтали. Во сне даже так не играли. Просто я открытый, честный. И не подлизываю, как многие это делают.