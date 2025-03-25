Адвокат Ефремова высказался о возвращении актера на матчи «Спартака»

Адвокат Юрий Падалко, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, планирует ли актер посетить матчи «Спартака» после своего освобождения.

«Придет ли Михаил Олегович на матчи «Спартака» после освобождения? Футбол пока на втором плане. Сначала он займется лечением, это неотложно», – сказал Падалко.