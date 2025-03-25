Адвокат Ефремова высказался о возвращении актера на матчи «Спартака»

Адвокат Юрий Падалко, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, планирует ли актер посетить матчи «Спартака» после своего освобождения.
«Придет ли Михаил Олегович на матчи «Спартака» после освобождения? Футбол пока на втором плане. Сначала он займется лечением, это неотложно», – сказал Падалко.
- В понедельник стало известно, что Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение по условно-досрочному освобождению Ефремова.
- Известный актер и болельщик «Спартака» с сентября 2020 года отбывал срок в колонии по делу о ДТП в Москве.
- В июне 2020-го Ефремов стал виновником аварии, приведшей к гибели человека. После ДТП в крови актера выявили 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотических средств.
Источник: Odds.ru