Мостовой сказал, есть ли в России футболисты, похожие на него

Экс-полузащитник сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой считает, что сейчас нет российских футболистов, похожих на него.

– Есть ли кто-то из российских футболистов, кто по своим качествам, по манере игры схож с вами?

– Сейчас очень мало футболистов, которые играют на позиции «десятки». Раньше в каждом чемпионате и почти в каждой команде были такие игроки: Фeдор Черенков, Мостовой, Титов. Если брать европейский футбол, то там были Тотти, Дель Пьеро, Зидан и могу ещe много футболистов назвать. Сейчас таких игроков не очень много.

Беллингем? Ну, он тоже не совсем чистая «десятка», его можно вообще на любые позиции поставить. Он и нападающего играл, и в полузащите везде. «Десяточка» – это тот, который придержит мяч, отдаст хороший пас. Вот есть Модрич, но он тоже любит глубже играть.

Батраков и Глушенков? У них всe-таки тоже немного другие качества, не сказать, что у них профиль десяток. Сперцян? Тут уже ближе, да. Но Сперцян же армянин, а мы говорим о русских.

Вот Пьянич приехал, но он же тоже нерусский и тоже глубже играет. Вот кстати Миранчук, который в МЛС сейчас играет, Алексей. Вот он играл как раз на этой позиции. Но со мной он всe равно не схож, он же левоногий.

У меня как-то было несколько раз, когда люди со стороны мне говорили: так этот парень похож на тебя. А когда я на него посмотрел, то подумал, вроде и нет. Поэтому я бы не сказал, что сейчас есть кто-то, похожий на меня, потому что трудно так сравнивать. Все же разные. У каждого есть свои качества, но определить самого похожего трудно.

Тем более если брать только российских игроков. Их вроде бы много, но и не скажешь, что по позиции, манере игры или уровню похожи. И я всегда привожу пример, который многим не нравится, но это правда: смотришь на игрока, ему 30-31 год, а у него 15 забитых мячей. А все вокруг кричали, что он звезда. И я думаю: какая звезда, кто это?

Я кстати в российском чемпионате вообще не играл и много голов забил в европейских лигах, но никто об этом не говорит почему-то и не сравнивает: вот когда кто-то забьeт в Европе больше, чем я. И, кстати, я не был нападающим.