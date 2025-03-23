24 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 25-го тура Первой лиги. «Урал» будет принимать тульский «Арсенал».

Клуб из Екатеринбурга претендует на выход в российскую Премьер-Лигу и старательно пытается вернуться в элитный дивизион. В настоящее время «Урал» занимает четвертую строчку в таблице Первой лиги. Отставание от зоны прямого попадания в РПЛ составляет не так уж и мало – шесть очков.

Последние три игры:

Урал – Черноморец 2:1

Урал – Рубин 1:0

Сочи – Урал 1:0

«Арсенал» Тула

«Оружейники» чувствуют себя не лучшим образом. Команда из Тулы еще не побеждала в официальных матчах в 2025 календарном году. В целом в пяти последних «официалках» «пушкари» забили всего лишь два гола и не сумели не одержать ни одной виктории. После 24 туров «Арсенал» осел на девятом месте в таблице Первой лиги.

Последние три игры:

Арсенал Тула – Чайка 0:0

Черноморец – Арсенал Тула 0:0

КАМАЗ – Арсенал Тула 2:1

Очные встречи

Арсенал Тула – Урал 1:0

Арсенал Тула – Урал 1:2

Урал – Арсенал Тула 2:0

Прогноз на матч «Урал» – «Арсенал» Тула

«Уралу» не стоит попросту раздавать очки, раз уж перед командой стоит задача пробиться в РПЛ. «Шмели» не знают горечи поражений в пяти крайних поединках на своем поле, однако и ничьей в противостоянии с «Арсеналом». Считаем, что в данном случае «Урал» воспользуется плохой формой соперника и возьмет максимум зачетных баллов.

Прогноз: победа «Урала», коэффициент – 1,54.

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