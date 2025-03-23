24 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 25-го тура Первой лиги. «Урал» будет принимать тульский «Арсенал».
«Урал»
Клуб из Екатеринбурга претендует на выход в российскую Премьер-Лигу и старательно пытается вернуться в элитный дивизион. В настоящее время «Урал» занимает четвертую строчку в таблице Первой лиги. Отставание от зоны прямого попадания в РПЛ составляет не так уж и мало – шесть очков.
Последние три игры:
- Урал – Черноморец 2:1
- Урал – Рубин 1:0
- Сочи – Урал 1:0
«Арсенал» Тула
«Оружейники» чувствуют себя не лучшим образом. Команда из Тулы еще не побеждала в официальных матчах в 2025 календарном году. В целом в пяти последних «официалках» «пушкари» забили всего лишь два гола и не сумели не одержать ни одной виктории. После 24 туров «Арсенал» осел на девятом месте в таблице Первой лиги.
Последние три игры:
- Арсенал Тула – Чайка 0:0
- Черноморец – Арсенал Тула 0:0
- КАМАЗ – Арсенал Тула 2:1
Очные встречи
- Арсенал Тула – Урал 1:0
- Арсенал Тула – Урал 1:2
- Урал – Арсенал Тула 2:0
Прогноз на матч «Урал» – «Арсенал» Тула
«Уралу» не стоит попросту раздавать очки, раз уж перед командой стоит задача пробиться в РПЛ. «Шмели» не знают горечи поражений в пяти крайних поединках на своем поле, однако и ничьей в противостоянии с «Арсеналом». Считаем, что в данном случае «Урал» воспользуется плохой формой соперника и возьмет максимум зачетных баллов.
Прогноз: победа «Урала», коэффициент – 1,54.
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!