Международные победы «Зенита» и ЦСКА, судье Безбородову грозит тюрьма, возможный памятник Дзюбе и другие новости

Семин ответил, в каком случае «Спартак» станет чемпионом России.

Бензема хочет вернуться в «Реал».

Судья Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве.

В России может появиться памятник Дзюбе.

Раскрыто современное прозвище Дзюбы среди футболистов.

Сын Буффона будет играть не за Италию.

Товарищеский матч. «Зенит» разгромил БАТЭ (5:0), у Соболева дубль.

Глушаков забил «Спартаку-2» Комбарова.

Червиченко назвал команду, которую судьи «тащат» к титулу РПЛ.

Матч «Партизан» – ЦСКА прерван из-за болельщиков.

Игрок «Динамо-2» ударил партнера по лицу после матча.

Товарищеский матч. ЦСКА победил на выезде «Партизан» (2:1), Алеррандро забил дебютный гол.