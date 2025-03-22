Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Сочи» – «Шинник»: прогноз на матч 25-го тура Первой лиги, 23 марта 2025 года

«Сочи» – «Шинник»: прогноз на матч 25-го тура Первой лиги, 23 марта 2025 года

Сегодня, 10:52

23 марта 2025 года в 14:00 пройдет матч 25-го тура Первой лиги. Футбольный клуб «Сочи» будет принимать гостей из Ярославля – «Шинник».

«Сочи»

«Южане» под руководством Роберта Морено закрепились в тройке лидеров Первой лиги и ведут борьбу за возвращение в РПЛ. Отставание от зоны «прямой путевки» в элитный дивизион российского футбола составляет всего лишь три очка.

Последние три игры:

  • СКА-Хабаровск – Сочи 0:1
  • Сочи – Урал 1:0
  • Сочи – Сокол Саратов 0:0

«Шинник»

Ярославцы никаким боком не претендуют на повышение в классе, скорее – наоборот. «Шинник» идет лишь 14-м в Первой лиге, однако способен давать бой топ-соперникам, что наглядно показал недавний поединок против лидера Первой лиги «Балтики».

Последние три игры:

  • Шинник – КАМАЗ 1:0
  • Шинник – СКА-Хабаровск 0:1
  • Балтика – Шинник 0:0

Очные встречи

  • Шинник – Сочи 0:2
  • Шинник – Сочи 0:0
  • Сочи – Шинник 0:0

Прогноз на матч «Сочи» – «Шинник»

Обе команды совершенно не блещут результативностью. В гостевых матчах «Шинник» регулярно предпочитает делать ставку на оборонительный футбол. Считаем, что соперники не порадуют публику россыпью голов.

Прогноз: тотал матча меньше 2,5 мячей, коэффициент – 1,58.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Прогнозы Шинник Сочи
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Черданцев дал совет Захаряну
11:11
Форвард «Ахмата» Самородов высказался о своем будущем на фоне интереса «Спартака»
10:59
Рафинья раскрыл, кто убедил его остаться в «Барселоне»: «Я чувствовал себя некомфортно»
10:49
«Ливерпуль» рассматривает девять нападающих
10:25
Семин высказался о матче Россия – Замбия
10:10
Черчесов обратился к сборной Казахстана перед стартом команды в отборе ЧМ-2026
09:48
Основной вратарь сборной Бразилии пропустит матч с Аргентиной
09:18
Семшов сказал, благодаря кому «Спартак» вернулся в борьбу за чемпионство
09:09
5
Тухель прокомментировал победу в дебютном матче на посту тренера сборной Англии
08:56
Спартаковец Угальде сделал дубль за сборную Коста-Рики
08:23
6
Все новости
Все новости
ВидеоИгроки «Енисея» едва не подрались после победы над «Уфой»
15 марта
5
Экс-тренер сборной Испании: «Мостовой заставил меня ценить футбол»
14 марта
Стало известно, кого «Пари НН» рассматривает на замену Гончаренко
14 марта
1
Фото«Торпедо» во главе с Кононовым посетило молебен перед решающими матчами сезона
13 марта
1
Талалаев получил дисквалификацию
13 марта
ФотоТульский «Арсенал» поздравил Дзюбу с рекордом, «Спартак» – нет
10 марта
3
Ари сказал, сколько денег потратил на клуб в Бразилии
10 марта
10 самых влиятельных людей российского футбола по версии «СЭ»
10 марта
5
Ари раскрыл совет от Галицкого, который он проигнорировал
9 марта
2
Ари ответил, кем ощущает себя больше – русским или бразильцем
9 марта
2
В последних 6 матчах Первой лиги забит 1 гол
8 марта
В клубе Первой лиги эпидемия гриппа – за них не смогли сыграть восемь футболистов
7 марта
1
Фото«СКА-Хабаровск» определился с будущим легионера, который не явился на сборы
7 марта
«Это будет энциклопедия нашей жизни в 1990-00-е годы»: на «Матч ТВ» планируют опубликовать полный архив передачи «Футбольный клуб»
6 марта
«Ротор» перенес домашний матч Первой лиги из Волгограда в Калининград
6 марта
2
Стало известно, что Селихова не устраивало в «Спартаке»
6 марта
6
В клубе Первой лиги с прошлого года не платят зарплату
5 марта
Тихонов вспомнил о работе в тренерском штабе Карпина в «Спартаке»
4 марта
1
5 самых дорогих российских свободных агентов
4 марта
Каррера вновь выразил желание вернуться в Россию: «Готов возглавить клуб ФНЛ»
4 марта
2
Помазун извинился перед болельщиками «Урала»
1 марта
1
Свинов вспомнил, как жил на 15 тысяч рублей в месяц
1 марта
1
В матче «Енисей» – «Алания» в заявке были по двое сыновей главных тренеров
1 марта
2
Газзаев прокомментировал слова Дренте, что игроки «Алании» пьянствовали перед матчами
1 марта
6
Реакция Газзаева на слова Дренте, что игроки «Алании» пьянствовали перед матчами
28 февраля
2
Дренте – об «Алании»: «Мои партнеры выпивали по рюмке водки перед матчами»
28 февраля
4
ФотоКлуб Первой лиги подписал обладателя Кубка Нидерландов
27 февраля
Защитник «Урала» рассказал, чем его удивил Селихов
25 февраля
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 