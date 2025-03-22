23 марта 2025 года в 14:00 пройдет матч 25-го тура Первой лиги. Футбольный клуб «Сочи» будет принимать гостей из Ярославля – «Шинник».

«Сочи»

«Южане» под руководством Роберта Морено закрепились в тройке лидеров Первой лиги и ведут борьбу за возвращение в РПЛ. Отставание от зоны «прямой путевки» в элитный дивизион российского футбола составляет всего лишь три очка.

Последние три игры:

СКА-Хабаровск – Сочи 0:1

Сочи – Урал 1:0

Сочи – Сокол Саратов 0:0

«Шинник»

Ярославцы никаким боком не претендуют на повышение в классе, скорее – наоборот. «Шинник» идет лишь 14-м в Первой лиге, однако способен давать бой топ-соперникам, что наглядно показал недавний поединок против лидера Первой лиги «Балтики».

Последние три игры:

Шинник – КАМАЗ 1:0

Шинник – СКА-Хабаровск 0:1

Балтика – Шинник 0:0

Очные встречи

Шинник – Сочи 0:2

Шинник – Сочи 0:0

Сочи – Шинник 0:0

Прогноз на матч «Сочи» – «Шинник»

Обе команды совершенно не блещут результативностью. В гостевых матчах «Шинник» регулярно предпочитает делать ставку на оборонительный футбол. Считаем, что соперники не порадуют публику россыпью голов.

Прогноз: тотал матча меньше 2,5 мячей, коэффициент – 1,58.

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